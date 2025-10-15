Un diputado de la CUP, arrastrado por los Mossos durante una protesta contra un equipo israelí

Tensión a las puertas del hotel de Barcelona donde se aloja el equipo de baloncesto Hapoel Jerusalem, que tiene previsto jugar esta noche contra el Baxi Manresa (Barcelona) a puerta cerrada. Los Mossos d'Esquadra han actuado contra un grupo de manifestantes que obstaculizaba la ... salida del autobús del equipo y lanzaba consignas contra Israel y a favor de Palestina. Entre estos, el diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña Xavier Pellicer, que ha sido arrastrado unos metros. Tras el incidente, la CUP ha pedido explicaciones a la consejera de Interior, Núria Parlon (PSC).

🔴 Denunciem les càrregues i l'ús del gas pebre per part del cos de Mossos d'Esquadra als manifestants aplegats a Sants, entre ells, a @XaviPalli, diputat de la @cupnacional, per aturar les protestes amb motiu de la #VagaGeneralPalestina i #AturemElPartit. pic.twitter.com/6X9cun117n — CUP Països Catalans (@cupnacional) October 15, 2025

En el marco de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, que no ha tenido un gran seguimiento según los datos oficiales, y poco antes de la manifestación contra Israel que se desarrolla en la capital catalana, alrededor de medio centenar de personas han bloqueado la calle por la que el autobús del equipo de Jerusalén tenía previsto salir para disputar el partido de la Eurocup. Tras varios avisos, los antidisturbios de los Mossos han dispersado a los manifestantes sin violencia pero sí con tensión y, en casos contados, el uso del gas pimienta y las defensas.

Entre los que estaban protestando, en el suelo impidiendo que el equipo de baloncesto pudiera salir del hotel, se encontraba Pellicer, que, como ha mostrado la CUP en un vídeo, ha sido retirado de la protesta arrastrado unos metros. Esta actuación ha sido criticada, inmediatamente, por la CUP, formación en la que milita Pellicer y ha exigido a Parlon que dé explicaciones por una actuación policial que la CUP califica de «vulneración de derechos evidente y una actuación absolutamente incompatible con el mínimo sentido común y cualquier protocolo».