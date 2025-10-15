Suscribete a
Un diputado de la CUP, arrastrado por los Mossos durante una protesta contra un equipo israelí

Pellicer impedía con un grupo de manifestantes la salida del autobús del Hapoel Jerusalem, que hoy juega en Manresa a puerta cerrada

Momento en el que Xavier Pellicer es arrastrado por los agentes por obstaculizar la salida del autobús israelí ABC
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Tensión a las puertas del hotel de Barcelona donde se aloja el equipo de baloncesto Hapoel Jerusalem, que tiene previsto jugar esta noche contra el Baxi Manresa (Barcelona) a puerta cerrada. Los Mossos d'Esquadra han actuado contra un grupo de manifestantes que obstaculizaba la ... salida del autobús del equipo y lanzaba consignas contra Israel y a favor de Palestina. Entre estos, el diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña Xavier Pellicer, que ha sido arrastrado unos metros. Tras el incidente, la CUP ha pedido explicaciones a la consejera de Interior, Núria Parlon (PSC).

