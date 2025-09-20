Suscribete a
ABC Premium

Dimiten en dos semanas los cargos de Illa que ejecutan las cesiones a los socios separatistas

Renuncian el secretario de Hacienda y la subdirectora de Relaciones con el Estado de la Generalitat

Junts mantendrá a Sánchez, pero sin Presupuestos, tras la reunión de Suiza con Zapatero

ERC aprieta a Hacienda para que ceda en 2026 a la Generalitat el personal y el presupuesto necesario para gestionar el IRPF

Illa con algunos de sus consejeros en el Palau de la Generalitat
Illa con algunos de sus consejeros en el Palau de la Generalitat ADRIÁN QUIROGA
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos dimisiones, en dos semanas, en puestos clave para el traspaso de competencias del Estado a la Generalitat. En lo que llevamos de septiembre el 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, ha visto cómo el secretario de Hacienda y la subdirectora general de Relaciones con ... el Estado dejaban su cargo. En ambos casos, oficialmente, han alegado «motivos personales». Pero tras las dos bajas, según informan fuentes bien informadas a ABC, hay también discrepancias políticas por «cómo se están haciendo las cosas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app