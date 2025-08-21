Detienen a un menor por la muerte de un joven de 18 años tras una pelea en Lérida

Imagen de archivo de unas esposas para trasladar a los detenidos

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a un menor de 17 años relacionado con la muerte de otro joven tras una pelea en Tàrrega (Lérida). Los hechos sucedieron a las 01.06 horas de la madrugada cuando, en el transcurso de una pelea, el joven detenido presuntamente agredió gravemente a otro, de 18 años.

Noticia Relacionada Muere un hombre tras ser apuñalado en un autobús en Castelldefels (Barcelona) ABC Los Mossos investigan la agresión mortal a la víctima, de origen hindú, y trata de localizar a su agresor

Según han precisado a ABC fuentes de los Mossos en Lérida, la víctima quedó gravemente herida durante el enfrentamiento y los efectivos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña lo trasladaron de urgencia al Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense donde ha muerto horas después.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las circunstancias de la muerte.