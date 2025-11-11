Suscribete a
Detienen a un hombre por grabar a una mujer en los baños de un museo de Barcelona

El varón fue retenido por los agentes del Museu d'Art Contemporani de Barcelona hasta que los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar de los hechos

Museu D'art Contemporani de Barcelona.
Museu D'art Contemporani de Barcelona. EP

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este lunes por presuntamente grabar a una mujer en el interior del lavabo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 18 ... horas de la tarde cuando, según ha avanzado 'El Caso', la mujer, que estaba en el museo con motivo de una convención, fue al baño con dos amigas y, mientras estaba en el interior, vio que alguien la estaba grabando con un teléfono móvil.

