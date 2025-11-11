Detienen a un hombre por grabar a una mujer en los baños de un museo de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este lunes por presuntamente grabar a una mujer en el interior del lavabo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 18 ... horas de la tarde cuando, según ha avanzado 'El Caso', la mujer, que estaba en el museo con motivo de una convención, fue al baño con dos amigas y, mientras estaba en el interior, vio que alguien la estaba grabando con un teléfono móvil.

Fuentes del museo, consultadas por Europa Press, afirmaron que el hombre fue retenido por el personal de seguridad del Macba hasta que llegaron los Mossos. Noticia Relacionada Detenido en Barcelona un auxiliar de enfermería por robar la tarjeta de una paciente de 91 años y gastar 7.000 euros E. B. Fue un familiar de la víctima el que alertó a la Policía Nacional tras detectar que los gastos coincidían con las fechas en que había estado ingresada Desde el Museu d'Art Contemporani de Barcelona insisten en que lo ocurrido se trata de un hecho «excepcional» pero que van a valorar si hay margen de mejora de la seguridad el espacio de los lavabos.

