Detenidos en Barcelona un padre y su hijo buscados en Europa por presunto narcotráfico y blanqueo

Detenim a Barcelona un pare i un fill per una Ordre Europea de Detenció de Països Baixos per tràfic de drogues i blanqueig de capitals.



Se'ls reclama per traficar amb més de 500 quilograms de cocaïna, blanquejar més de 5,5 milions € i importar 2.000 kg de ketamina pic.twitter.com/bNRSu2euZm