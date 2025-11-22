70 detenidos con 577 antecedentes en Cataluña en un nuevo dispositivo del Plan Kanpai contra la multirreincidencia

Nueva operación Kanpai, en esta ocasión concentrada en el barrio de la Mina, en el Besòs. Los Mossos d'Esquadra consiguieron detener, entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado, a 70 personas por multireincidencia en Cataluña, aunque ... la mayoría de ellos se dieron en el área metropolitana de Barcelona.

El dispositivo era el décimo del Plan Kanpai, en el que participan agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y policías locales de los municipios afectados. Los agentes han actuado, en concreto, en Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Aeropuerto de Barcelona y Figueres (Gerona).

Según han explicado los Mossos en un comunicado, los 70 detenidos acumulaban 577 antecedentes. Además, se ha investigado a otras 34 personas, con 197 antecedentes, se han recuperado 2 vehículos sustraídos, se han intervenido 6 patinetes y se se han interpuesto 74 denuncias de tráfico y otras 122 administrativas por tenencia de drogas o armas. También se han producido 39 intervenciones en establecimientos.

El dispositivo sigue activo en Barcelona

El dispositivo ha acabado en el ámbito metropolitano de Barcelona y en Figueres, y de hecho a primera hora de este sábado en la ciudad de Barcelona seguía activo, por lo que el balance final no es definitivo. Uno de los epicentros del plan ha sido el barrio de la Mina, en el que había detectados varios puntos de conflictividad.

Allí en seis actuaciones concretas se han podido detener a buena parte de los detenidos, especialmente en la zona de la plaza Camarón, según ha informado TV3. Los agentes han podido intervenir varias armas blancas en la zona.

El objetivo del Pla Kanpai es dificultar que se cometan nuevos delitos por parte de delincuentes multireincidentes, mediante un plan transversal de perspectiva integral, en el que participan actores de diversos ámbitos, más allá del policial.