Un detenido y toneladas de ropa incautadas durante un operativo conjunto en Rosas contra el 'top manta'

Agentes de la Policía Local de Rosas y de la Guardia Civil durante la operación

Los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Rosas (Gerona) han realizado este lunes un dispositivo contra el 'top manta' en la citada localidad que se ha saldado con un detenido y entre 7 y 10 toneladas de ropa incautadas, según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Las mismas fuentes, que han precisado que se trata de un balance provisional y que no se descartan nuevos registros en las próximas horas, han explicado que al detenido, de 53 años, se le atribuye un presunto delito contra la propiedad industrial.

En el marco de este dispositivo conjunto, en el que han participado 250 agentes, se han efectuado 4 entradas y registros en domicilios de la localidad.

El objetivo central de la operación consiste en desmantelar de forma rotunda la actividad ilegal que lleva años arraigada en esta localidad de la Costa Brava. En sólo dos semanas ya se han retirado casi 4.000 artículos falsificados.

Las acciones se concentraron en vehículos que se dirigían hacia el paseo marítimo, uno de los principales puntos de venta, según informa 'elPeriódico'.

El Ayuntamiento de Roses ha intensificado este año las medidas para frenar el top manta en el paseo de Santa Margarida. Se han instalado pilones en el carril bici para evitar la colocación de mantas, permitiendo a los restaurantes ampliar las terrazas para ocupar el espacio habitual de los vendedores.

Los operativos policiales también actúan ahora contra los compradores. Se han colocado carteles y repartido folletos avisando de que comprar productos ilegales puede acarrear multas de hasta 300 euros.