EN LÉRIDA
Detenido por matar a un hombre tras recriminarle pasear a los perros sin correa
La víctima, de 65 años, falleció en el hospital días después de la agresión. Tenía cinco costillas rotas y una le perforó un pulmón
Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes en Lérida a un hombre de 36 años, acusado de homicidio por imprudencia grave tras la agresión mortal a otro, de 65, tras recriminarle que paseaba a sus perros sin correa.
Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el suceso se produjo sobre las 05.30 horas del 12 de septiembre, cuando la víctima salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y La Bordeta.
El ahora detenido, que también paseaba a sus dos perros, se enfrentó a él por llevar a los animales sueltos, lo sacudió fuertemente y lo tiró al suelo.
La víctima consiguió llegar a su casa y su familia lo trasladó hasta un centro médico, donde descubrieron que tenía cinco costillas rotas y que una le había perforado el pulmón. A causa de dicha lesión, falleció este pasado miércoles, 17 de septiembre.
Los Mossos abrieron una investigación que ha concluido con la detención del presunto autor del ataque mortal, que pasará este sábado a disposición judicial.
