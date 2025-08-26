Detenido un hombre en Lérida por fabricar artefactos explosivos caseros

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial del Alto Pirineo y Arán detuvieron el pasado 20 de agosto en la Seu d'Urgell (Lérida) a un hombre de 53 años como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, fabricación y tenencia de explosivos y rotura, según ha informado la policía autonómica en un comunicado.

La investigación se inició el 10 de julio de 2025, a raíz de la localización de un artefacto explosivo casero en el exterior de las oficinas de un organismo público de la Seu d'Urgell. El explosivo no llegó a detonar, pero se activó un dispositivo de seguridad con intervención de los Tedax, que procedió a su neutralización, informan los Mossos.

Este incidente se vinculó con otro hecho ocurrido el 30 de junio de 2025 en la misma localidad, cuando se localizó otro artefacto de distinta composición también sin detonación.

Las gestiones de investigación permitieron identificar y vincular directamente al detenido con ambos hechos. El día 21 de agosto se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro autorizada por el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la Seu d'Urgell, donde se intervinieron diversos artefactos explosivos caseros, así como útiles para su fabricación. También se localizaron indicios que acreditaban la reincidencia y evolución en la técnica de fabricación.

El detenido, que tiene antecedentes, pasó a disposición judicial el día 22 de agosto de 2025 en el Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad ilerdense, según consta en el comunicado de los Mossos consultado por ABC.