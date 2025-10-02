Suscribete a
Detenido un hombre de 78 años por matar a su hermana en Sant Joan Despí (Barcelona)

Los agentes han localizado al individuo en el interior de la vivienda, junto al cuerpo sin vida de la mujer

Esposas, para trasladar a los detenidos MOSSOS

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre de 78 años por la muerte violenta de su hermana, en un domicilio de Sant Joan Despí (Barcelona).

Ha sido a las diez de la mañana, cuando la Policía catalana ha ... recibido la alerta por un incidente en la vivienda. Rápidamente, varias dotaciones del Cuerpo se han dirigido al lugar de los hechos.

