Detenido un hombre de 78 años por matar a su hermana en Sant Joan Despí (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre de 78 años por la muerte violenta de su hermana, en un domicilio de Sant Joan Despí (Barcelona).

Ha sido a las diez de la mañana, cuando la Policía catalana ha ... recibido la alerta por un incidente en la vivienda. Rápidamente, varias dotaciones del Cuerpo se han dirigido al lugar de los hechos.

Cuando han accedido en el interior del inmueble han localizado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de violencia. El Sistema de Emergencias Médicas también se ha dirigido al lugar de los hechos. Ha sido en ese mismo inmueble donde han localizado a su hermano, que ha sido detenido por su presunta relación con la muerte. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. La investigación se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

