Detenido en la Estació del Nord de Barcelona un narcotraficante buscado en Italia

La Policía Nacional detuvo el pasado 13 de octubre en la Estació del Nord de Barcelona a un narcotraficante italiano con una orden europea de detención y extradición (OEDE) vigente por Italia y que llevaba encima 1,305 kilos de hachís en una ... mochila, informan este miércoles en un comunicado.

El detenido, que procedía de Valencia, no llevaba documentación, por lo que los agentes realizaron un control de sus pertenencias y encontraron 2 paquetes con 12 planchas envasadas al vacío de hachís con un peso total de 1'305 kilos, con lo que finalmente acabó detenido.

Tras detenerle, el cuerpo detectó que tenía dicha orden por delito de tráfico de drogas y contra las personas activada por Italia «desde hace tiempo».

Además, también constaban sobre él 3 requisitorias judiciales de detención en los juzgados de Madrid, Barcelona y Mataró (Barcelona) y una reclamación policial también en vigor, todas ellas relativas a delitos de tráfico de drogas y falsificación documental.