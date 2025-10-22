Suscribete a
ABC Premium

Detenido en la Estació del Nord de Barcelona un narcotraficante buscado en Italia

Pesaban sobre él 3 requisitorias judiciales de detención y una reclamación policial también en vigor por tráfico de drogas y falsificación documental

El robo recurrente de un mismo modelo de coche lleva a los Mossos a desmantelar una red que los vendía en Gambia

Material incautado al detenido en Barcelona.
Material incautado al detenido en Barcelona. Policía nacional

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional detuvo el pasado 13 de octubre en la Estació del Nord de Barcelona a un narcotraficante italiano con una orden europea de detención y extradición (OEDE) vigente por Italia y que llevaba encima 1,305 kilos de hachís en una ... mochila, informan este miércoles en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app