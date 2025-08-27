Detenido un conductor por circular a 202 kilómetros por hora, el doble de lo permitido, en la C-14 en Lérida
En el tramo de la vía en el que ha sido arrestado por los Mossos, la velocidad límite son 90 kilómetros por hora
El exceso de velocidad, todavía en el punto de mira de la DGT
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular a 202 kilómetros por hora en la C-14 en La Segarra (Lérida).
Los hechos ocurrieron el martes durante un control preventivo ubicado en la C-14 a la altura del término municipal de Ciutadilla, un punto en el que la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora, la genérica de la vía, informa Ep.
A las 18.00 horas, el cinemómetro detectó un vehículo a 202 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad permitida, y los agentes lo pararon en la entrada de Tàrrega (Lérida) donde lo detuvieron tras comprobar que no disponía de residencia para asegurar las comunicaciones judiciales.
