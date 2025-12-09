Detenido un ciberdelincuente de 19 años por robar más de 64 millones de datos personales privados que luego vendía

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Igualada (Barcelona) a un joven de 19 años por su presunta participación en delitos de daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, así como contra la intimidad. El ciberdelincuente accedió a nueve empresas diferentes donde obtuvo ... millones de datos personales privados que, posteriormente, vendía a través de la web.

La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de datos personales en hasta nueve empresas diferentes. Tras diversas gestiones, los policías ubicaron al presunto autor en Igualada (Barcelona) y comprobaron que había obtenido unos 64.000.000 de datos privados consistentes en números de DNI, nombres y apellidos, domicilios, teléfonos, dirección de correo electrónico e, incluso, códigos IBAN.

Una vez obtenidos los datos, el detenido procedía a la venta de la información a través de diversos foros de hackers que existen en la web. Para ello, utilizaba seis cuentas distintas y hasta cinco seudónimos diferentes.

La pasada semana se llevó a cabo la entrada y registro en un inmueble de la localidad catalana donde se realizó el arresto del ciberdelincuente y se intervinieron varios equipos informáticos y billeteras almacenadas en dispositivos de hardware. Además, se bloqueó una billetera de criptomonedas donde, presumiblemente, ingresaba las ganancias obtenidas por la venta de la información.