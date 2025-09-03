Detenido en Barcelona un fugitivo italiano con una condena de 28 años de prisión

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un fugitivo de la justicia italiana que tenía pendiente una condena de 28 años de prisión.

En un comunicado este miércoles, la Policía ha explicado que constaban dos órdenes europeas sobre el individuo de detención y entrega por delitos de «tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, receptación, resistencia y evasión en custodia».

La investigación se inició el pasado mes de agosto junto a la policía italiana cuando agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la posible presencia en España de esta persona que fue arrestada en Italia y habría escapado de las dependencias donde se encontraba este 10 de julio, estableciéndose en el barrio de Sants de Barcelona.

«Tras viajar hasta nuestro país con documentación falsa, las indagaciones de los investigadores permitieron ubicar al fugitivo y, tras ser identificado, se llevó a cabo su detención el pasado lunes», ha añadido.

Finalmente, la policía ha detallado que el presunto autor estaba relacionado con la recepción de una partida de medio kilo de metanfetaminas y durante el registro de su domicilio se encontró un arma de fuego, munición y balanzas de precisión.