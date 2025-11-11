Detenido en Barcelona un auxiliar de enfermería por robar la tarjeta de una paciente de 91 años y gastar 7.000 euros

Fue el propio denunciante quien se dio cuenta de que dichos gastos coincidían con el periodo en que la anciana había estado ingresada en el centro médico. El auxiliar, del área de Urgencias, aprovechó su acceso a las habitaciones para hacerse con la tarjeta. Fue en el mismo hospital donde lo detuvieron los agentes, y, tras registrarlo, recuperaron el documento, que llevaba, precisamente, encima.
Tras lo ocurrido, la Policía Nacional recuerda que el colectivo de personas mayores de 65 años presenta una especial vulnerabilidad ante determinadas modalidades delictivas, como los robos con violencia o intimidación, los robos en sus domicilios, las estafas de todo tipo y la utilización ilegal o no autorizada de sus recursos económicos (propiedades, fondos, cuentas, cartillas de ahorro, etc.) por parte de terceras personas.
Por este motivo, el Cuerpo cuenta con un plan específico, bautizado Mayor Seguridad, para realizar actividades formativas y concienciar a ancianos, familiares y profesionales ante determinados riesgos de seguridad que les afectan con una especial incidencia. Los ciudadanos cuentan con un correo, protegealmayor@policia.es, para canalizar las demandas ciudadanas en relación a todas aquellas cuestiones de seguridad que puedan afectar a ancianos.
