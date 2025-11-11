Detenido en Barcelona un auxiliar de enfermería por robar la tarjeta de una paciente de 91 años y gastar 7.000 euros

La víctima tiene 91 años, demencia senil y, cuando sucedieron los hechos, se encontraba ingresada en un hospital de Barcelona. Fue un familiar el que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional porque alguien había usado su tarjeta sin su consentimiento, gastando ... más de 7.000 euros. Las pesquisas de los investigadores se han saldado con la detención de un auxiliar de enfermería de dicho centro que, aprovechando el estado de la paciente, se la sustrajo para efectuar compras varias.

Fue el propio denunciante quien se dio cuenta de que dichos gastos coincidían con el periodo en que la anciana había estado ingresada en el centro médico. El auxiliar, del área de Urgencias, aprovechó su acceso a las habitaciones para hacerse con la tarjeta. Fue en el mismo hospital donde lo detuvieron los agentes, y, tras registrarlo, recuperaron el documento, que llevaba, precisamente, encima.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional recuerda que el colectivo de personas mayores de 65 años presenta una especial vulnerabilidad ante determinadas modalidades delictivas, como los robos con violencia o intimidación, los robos en sus domicilios, las estafas de todo tipo y la utilización ilegal o no autorizada de sus recursos económicos (propiedades, fondos, cuentas, cartillas de ahorro, etc.) por parte de terceras personas.

Noticia Relacionada En busca y captura una mujer que se hizo pasar por médico en Galicia durante años Patricia Abet Tenía fijado un juicio para el pasado mes de marzo, pero nunca se presentó. Ahora, la justicia la busca para sentarla en el banquillo

Por este motivo, el Cuerpo cuenta con un plan específico, bautizado Mayor Seguridad, para realizar actividades formativas y concienciar a ancianos, familiares y profesionales ante determinados riesgos de seguridad que les afectan con una especial incidencia. Los ciudadanos cuentan con un correo, protegealmayor@policia.es, para canalizar las demandas ciudadanas en relación a todas aquellas cuestiones de seguridad que puedan afectar a ancianos.