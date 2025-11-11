Suscribete a
Detenido en Barcelona un auxiliar de enfermería por robar la tarjeta de una paciente de 91 años y gastar 7.000 euros

Fue un familiar de la víctima el que alertó a la Policía Nacional tras detectar que los gastos coincidían con las fechas en que había estado ingresada

Detenido en Barcelona un auxiliar de enfermería por una presunta agresión sexual a una anciana

Una cama de hospital, en una imagen de archivo
Una cama de hospital, en una imagen de archivo ABC

E. B.

Barcelona

La víctima tiene 91 años, demencia senil y, cuando sucedieron los hechos, se encontraba ingresada en un hospital de Barcelona. Fue un familiar el que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional porque alguien había usado su tarjeta sin su consentimiento, gastando más de 7.000 euros. Las pesquisas de los investigadores se han saldado con la detención de un auxiliar de enfermería de dicho centro que, aprovechando el estado de la paciente, se la sustrajo para efectuar compras varias.

