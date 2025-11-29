Suscribete a
Detenida en Barcelona por favorecer la entrada en Europa de menores somalíes a cambio de 10.000 dólares

Los Mossos la localizaron en un hotel, acompañada de dos niños, y comprobaron que sobre ella pesaba un requerimiento policial por los mismos hechos

Esposas para trasladar a los detenidos, en una imagen de archivo
Esposas para trasladar a los detenidos, en una imagen de archivo MOSSOS

E. B.

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 42 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al dedicarse a trasladar menores desde Somalia al norte de Europa a cambio de 10.000 dólares. La alerta saltó cuando ... esta se registró en un hotel de la capital catalana, en el distrito de Sant Martí, junto a dos niños. Sobre esta pesaba un requerimiento de las autoridades europeas, por el que tenía antecedentes por casos similares, cuando ya había sido interceptada, tras ser descubierta con varios menores.

