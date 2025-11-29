Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 42 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al dedicarse a trasladar menores desde Somalia al norte de Europa a cambio de 10.000 dólares. La alerta saltó cuando ... esta se registró en un hotel de la capital catalana, en el distrito de Sant Martí, junto a dos niños. Sobre esta pesaba un requerimiento de las autoridades europeas, por el que tenía antecedentes por casos similares, cuando ya había sido interceptada, tras ser descubierta con varios menores.

Fue así como el pasado 20 de noviembre, una patrulla del Cuerpo catalán se dirigió al alojamiento, y la detuvo por su vinculación con una red dedicada a facilitar la entrada en Europa de menores inmigrantes. En la capital catalana había aterrizado la víspera. Tras revisar sus documentos de identidad -de la mujer y sendos menores- comprobaron que, pese a no ser falsos, tampoco eran de ninguno de ellos.

Las pesquisas han permitido corroborar que las familias de los niños pagaban hasta 10.000 dólares, en algunos casos, para que los niños viajasen desde Somalia hasta Europa con un adulto, que no sólo los acompañaba, sino que les facilitaba pasaportes, teléfonos móviles y tarjetas bancarias.

Los documentos entregados eran originales, pero pertenecían a otra persona con rasgos físicos similares para evitar levantar sospechas. Además, utilizaban documentos de identidad de países nórdicos, como Suecia o Finlandia, para eludir los controles de seguridad transfronterizos a los aeropuertos.

Noticia Relacionada Detenidos por abandonar a su hijo ante una comisaría Policía para que fuera reconocido como menor tutelado E. B. La Policía detectó el fraude tras ver que en el pasaporte del niño constaba un domicilio en el municipio catalán

Así, una vez llegaban a España, esta primera persona de contacto desaparecía y era la mujer, ahora detenida, quién se hacía cargo de los menores, proporcionándoles alojamiento hasta que la fecha del vuelo hacia el destino final. La investigada acumula numerosas entradas y salidas desde Somalia utilizando otras identidades. De hecho, el pasado abril ya constaba en diligencias policiales por hechos similares al aeropuerto de Gerona.

Una vez acreditados los hechos, los Mossos activaron el protocolo de protección de la infancia y alertaron a la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, por lo que los dos menores que se encontraban en el hotel junto a la mujer ya han sido traslados un centro de acogida de la Generalitat.