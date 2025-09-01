Suscribete a
ABC Premium

Desarticulada una red que captaba inmigrantes para explotarlos laboralmente en restaurantes

Las detenciones se han realizado durante el mes de julio en Torredembarra, Tarragona y Arganda del Rey (Madrid)

Desarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en pisos prostíbulo

Calendario escolar en Cataluña 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo abc

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han detenido a 10 personas como presuntas integrantes de una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, principalmente en restaurantes de Torredembarra (Tarragona).

La red se dedicaba a captar a inmigrantes potencialmente vulnerables, les trasladaba a España, y les explotaba laboralmente en restaurantes de su propiedad en la localidad tarraconense.

Las detenciones se han realizado durante el mes de julio en Torredembarra, Tarragona y Arganda del Rey (Madrid), ha informado en un comunicado el Ministerio del Interior este lunes, y han sido puestos a disposición judicial ante los Juzgados de Instrucción de El Vendrell (Tarragona).

Noticia Relacionada

La operación policial se inició en 2023 y en abril de 2024 ya se realizaron entradas y registros en distintos domicilios que resultaron en la detención de los principales responsables de la organización criminal, de la que se han detenido, en total a 22 personas.

En abril de 2024 se liberó a 25 personas, de un total de 57 potenciales víctimas, se les ofreció asistencia por parte de entidades especialistas en trata y explotación laboral, y durante estos meses se han analizado los objetos intervenidos, así como la documentación de los detenidos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app