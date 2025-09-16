Desalojados 13 vecinos, dos de los cuáles han tenido que ser rescatados, por el derrumbe parcial de un edificio en Barcelona
El edificio afectado presenta daños estructurales, pero no los contiguos
Trece vecinos de Sallent (Barcelona) han sido desalojados por el derrumbe parcial en un edificio de un piso sobre otro, de los cuales se han rescatado a 2 personas atrapadas que han resultado ilesas este martes sobre las 00.40 horas.
Además de las maniobras para rescatar a las personas afectadas, los Bombers de la Generalitat han investigado para descartar a otros posibles afectados, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
A més de les maniobres per rescatar les persones afectades, hem fet recerca per descartar altres possibles afectats.— Bombers (@bomberscat) September 16, 2025
En total, altres 13 persones han estat ateses i evacuades de l'edifici.
L'edifici afectat presenta danys estructurals. Els edificis contigus, no.
Afirman que el edificio afectado presenta daños estructurales y que los edificios contiguos no, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones del cuerpo.
