Desalojados 13 vecinos, dos de los cuáles han tenido que ser rescatados, por el derrumbe parcial de un edificio en Barcelona

Bomberos de Cataluña han participado en el rescate y desalojo.

Trece vecinos de Sallent (Barcelona) han sido desalojados por el derrumbe parcial en un edificio de un piso sobre otro, de los cuales se han rescatado a 2 personas atrapadas que han resultado ilesas este martes sobre las 00.40 horas.

Además de las maniobras para rescatar a las personas afectadas, los Bombers de la Generalitat han investigado para descartar a otros posibles afectados, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

A més de les maniobres per rescatar les persones afectades, hem fet recerca per descartar altres possibles afectats.



En total, altres 13 persones han estat ateses i evacuades de l'edifici.



L'edifici afectat presenta danys estructurals. Els edificis contigus, no. — Bombers (@bomberscat) September 16, 2025

Afirman que el edificio afectado presenta daños estructurales y que los edificios contiguos no, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones del cuerpo.