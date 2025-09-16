Suscribete a
Desalojados 13 vecinos, dos de los cuáles han tenido que ser rescatados, por el derrumbe parcial de un edificio en Barcelona

El edificio afectado presenta daños estructurales, pero no los contiguos

Muere uno de los heridos en el tiroteo en un parque de Mollet del Vallès (Barcelona)

Bomberos de Cataluña han participado en el rescate y desalojo.
Bomberos de Cataluña han participado en el rescate y desalojo. EP

EP

Trece vecinos de Sallent (Barcelona) han sido desalojados por el derrumbe parcial en un edificio de un piso sobre otro, de los cuales se han rescatado a 2 personas atrapadas que han resultado ilesas este martes sobre las 00.40 horas.

Además de las maniobras para rescatar a las personas afectadas, los Bombers de la Generalitat han investigado para descartar a otros posibles afectados, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Afirman que el edificio afectado presenta daños estructurales y que los edificios contiguos no, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones del cuerpo.

