La denunciante de Alves: «Triste y decepcionada, ha sentido como si volviese al cuarto de baño donde se produjeron los hechos»

La denunciante de Dani Alves estudia ahora si recurrirá o no su absolución. Así lo ha avanzado este viernes su abogada, Ester García, tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado la condena de cuatro años y medio de prisión al futbolista por agresión sexual. La denunciante está: «Triste y muy decepcionada, y, de alguna manera, ha sentido como si volviera al cuarto de baño donde se produjeron los hechos», ha apuntando la letrada en una atención a los medios.

Para García la decisión del TSJC, que considera que existe un error en la valoración prueba, no tiene sentido porque no «entra a valorar» el conjunto de las mismas. La acusación particular considera que «el objeto de juicio no es lo que pasó» antes de que la joven y Alves entrasen en el baño sino, precisamente, «lo que pasó después, en el baño».

«Cuestionar a una mujer porque antes de una agresión sexual pueda estar bailando en una discoteca, me parece que es un debate que el siglo XXI no debemos tener», ha subrayado García.

La decisión de interponer o no un recurso de casación ante el Tribunal Supremo dependerá del «estado emocional» de la denunciante. «Pensad que para ella han sido unos años de infierno, no sólo por lo que pasó sino porque, evidentemente, hoy ha vuelto a enterarse de esta sentencia antes de que se lo comunicase yo. Eso es un golpe muy duro para cualquier persona que sufre violencia sexual».

Uno de los colaboradores de Garcia, David Sáez, ha remarcado que la decisión del TSJC, que argumenta que la sentencia de instancia no está bien motivada, «no tiene nada que ver con la credibilidad» de la joven. A lo que la abogada ha apostillado que, «de hecho, el fallo remarca que su declaración fue persistente. En ningún momento eso se cuestiona. Y declaró en comisaría, en fase de instrucción, en la pericial psicológica forense y durante el juicio oral».

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]