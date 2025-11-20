Suscribete a
EN HOSPITALET

Denuncian el desamparo institucional de la fallecida tras ser arrojada al vacío por su hijo con problemas mentales

La asociación de familiares de estas patologías en Hospitalet apunta que la víctima, Neus, «sufrió una gran soledad»

Detenido en Hospitalet un hombre de 54 años, acusado de matar a su madre tirándola por el balcón

Minuto de silencio, ayer, en Hospitalet para condenar el crimen de Neus
Minuto de silencio, ayer, en Hospitalet para condenar el crimen de Neus
E. Burés

Barcelona

Este martes, la Guardia Urbana de Hospitalet detenía a un hombre de 54 años, acusado de matar a su madre, tras arrojarla al vacío desde la ventana de su piso, en la calle Llobregat del municipio. El juzgado de guardia ha decretado hoy ... la prórroga del arresto para practicar «diligencias necesarias» antes de decidir si decreta o no su ingreso en prisión provisional. Y es que el hijo de la víctima tiene problemas de salud mental. Por eso su madre, Neus, formaba parte de la asociación de familiares de estas patologías en Hospitalet que, a través de un comunicado, ha denunciado el abandono institucional que sufría.

