Denuncian el desamparo institucional de la fallecida tras ser arrojada al vacío por su hijo con problemas mentales

Este martes, la Guardia Urbana de Hospitalet detenía a un hombre de 54 años, acusado de matar a su madre, tras arrojarla al vacío desde la ventana de su piso, en la calle Llobregat del municipio. El juzgado de guardia ha decretado hoy ... la prórroga del arresto para practicar «diligencias necesarias» antes de decidir si decreta o no su ingreso en prisión provisional. Y es que el hijo de la víctima tiene problemas de salud mental. Por eso su madre, Neus, formaba parte de la asociación de familiares de estas patologías en Hospitalet que, a través de un comunicado, ha denunciado el abandono institucional que sufría.

«Neus sufrió una gran soledad y estuvo totalmente desamparada por parte de las instituciones. Esta realidad no es aislada, son muchas las personas que padecen sentimientos de abandono, y la situación se agrava a medida que los familiares envejecen», han reprochado. La asociación tilda de «inaceptable» la falta de recursos y apoyo en pleno siglo XXI, que sigue condenando al entorno de aquellos que sufren patologías mentales a la soledad.

Por eso, desde la entidad reclaman a las administraciones competentes que asuman su responsabilidad y garanticen una atención digna, humana y cercana para quiénes más lo necesitan. «No podemos permitir que se repitan tragedias como esta», subrayan.

El suceso se produjo la madrugada del lunes al martes, cuando los servicios de Emergencias localizaron a la víctima herida en la calle. Una ambulancia la trasladó hasta un centro hospitalario, donde falleció poco después a causa de las heridas. La Urbana detuvo entonces al hijo, y los Mossos apuntaron en un primer momento que podría haberse tratado de un accidente. Finalmente, la tarde del martes confirmaron el arresto del hijo como sospechoso de la muerte de su madre.