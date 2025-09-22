La Defensora del Pueblo de Cataluña pide a un hospital que se «disculpe» por no atender a una paciente en catalán

La Defensora del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges), Esther Giménez-Salinas, considera «esencial» el derecho de los pacientes a ser atendidos en catalán en los hospitales. El pronunciamiento de la institución responde a la queja que recibió de una persona que alegó que un médico especialista que le atendió en el Hospital Dos de Mayo de Barcelona no entendía la lengua autonómica y tuvo que hablar en castellano para poder comunicarse con él.

En su respuesta, consultada por ABC, la Síndica recuerda que «los pacientes tienen derecho a ser atendidos en catalán» y reitera la «importancia de que este derecho no se vulnere en un ámbito tan sensible como la salud».

Noticia Relacionada Los sanitarios de Barcelona aprenderán catalán en horas de trabajo Esther Armora El Hospital Clínic ha enviado un correo a la plantilla en el que les insta a que se apunten a un curso en septiembre para mejorar el dominio de la lengua autonómica

«Para garantizar esto, -añade la institución- es necesario que la Administración ofrezca los medios para que todos los profesionales de la salud estén capacitados para atender a pacientes catalanohablantes. Además, debe asegurarse de que los profesionales que han utilizado estos medios acaban adquiriendo realmente la capacidad para entender la lengua catalana».

La institución recomienda que se tenga en cuenta que deben garantizarse los derechos lingüísticos de los pacientes «cuando se planifique la cobertura de los servicios». «De forma temporal, se podría prever, por ejemplo, que algún miembro catalanohablante del personal de apoyo acompañara a los facultativos que aún no entienden el catalán», propone la institución en su respuesta.

Respecto al caso concreto de la queja recibida, indica que «el Departamento de Salud ha manifestado la voluntad de conseguir que el profesional en cuestión adquiera los conocimientos necesarios de lengua catalana». «Hará un seguimiento exhaustivo para asegurar que realiza el curso pertinente y que se presenta a la prueba de nivel. Además, también ha informado que se le ha propuesto el curso presencial 'Mejorando la experiencia del paciente' en este segundo trimestre de 2025 y que se le ha enviado toda la normativa sobre los derechos de usos lingüísticos en Cataluña».

La Síndica se muestra satisfecha ante las informaciones recibidas, pero pide al hospital que, además, envíe una carta de disculpa a la persona que se dirigió a la institución.