En estos días se está hablando mucho de la ocupación de dos edificios en Barcelona, concretamente en la plaza Bonanova. Es una ocupación que no responde a una necesidad habitacional o a una estructura organizada de ocupación para «vender la posesión» del inmueble o para pedir dinero al propietario, previo desvalijamiento del inmueble. Estamos ante unos individuos antisistema que ocupan por convicción y como lucha contra la sociedad capitalista.

Es importante destacar que estos edificios están junto a una iglesia –que da nombre a la plaza y al barrio- y junto a un centro educativo: La Salle. Pero si ampliamos el radio sólo 100 metros, nos encontramos con dos centros educativos más – colegios Horitzó y Jesús y Maria- y muchos edificios residenciales.

En las últimas semanas esta ocupación ha llamado la atención de los medios, seguramente motivado por las elecciones. Pero el electoralismo no tiene que tapar la situación de conflictividad que se ha generado con los vecinos, que están siendo agredidos reiteradamente y que han iniciado movilizaciones para defenderse. Son vecinos hartos, que han decidido echarse a la calle ahora que hay elecciones y se les escuchará, dado que se ven desamparados por el poder público. Y la pasividad del poder público está suponiendo que se genere una situación de conflictividad, con altercados violentos.

Lo que se ha podido constatar, gracias a los videos que los propios vecinos han colgado en redes sociales, es que los ocupas han utilizado pistolas de balines contra viandantes – he visto las lesiones causadas a dos vecinos, uno en un tobillo y otro en un antebrazo- y cohetes pirotécnicos como armas. Han utilizado como armas arrojadizas botellas de vidrio y botellas de plásticos rellenadas de agua. Incluso por la noche han salido a la calle provistos de palos, barras de hierro y/o aluminio e incluso con algún elemento parecido a un hacha, para amedrentar y amenazar a vecinos. No sólo eso, sino que algunas informaciones apuntan a que desde los inmuebles ocupados se han arrojado objetos a los patios del colegio antes indicado, con el riesgo que ello tiene para niñas, niños y profesores.

Esto no es solo ocupar un inmueble, sino que es sembrar el terror con el objeto de dominar el barrio. Y es incomprensible que, ante esta situación, en la que se está utilizando la violencia que tiene como víctimas vecinos, profesores, niñas y niños, la policía sólo sepa decir que no puede hacer nada y que espera a que un juez les autorice el desahucio. ¿Qué pasaría si uno de nosotros desde la ventana de su casa disparase o a arrojase botellas a la gente que transita por la calle? ¿Alguien duda de que la policía actuaría y entraría en el domicilio del agresor para que parara de delinquir y dejara de agredir a los viandantes? Esta actuación de la policía parecería lógica y proporcionada, dado que la función de la policía es parar los delitos que se están cometiendo y proteger a las víctimas. Pues bien, lo que es inconcebible es que, ante la situación descrita, la policía competente se haya limitado a no hacer nada y simplemente haya actuado para hacer de pantalla entre las movilizaciones de vecinos y ocupas. No se entiende como ante la comisión reiterada de delitos no se haya instruido un atestado con urgencia y se ha recabado de la autoridad judicial una autorización de entrada en esos inmuebles, no para desahuciar, sino para buscar las armas utilizadas por estos sujetos, identificar los agresores de los vecinos y desmantelar el campamento que han montado en esos inmuebles y que sirve de base para delinquir.

Lo que está ocurriendo, por desgracia, no es nuevo en Barcelona. Ya ocurrió en otro caso: Can Vies. Con un resultado funesto: tras varios días de disturbios, con verdaderas batallas campales entre ocupas y Mossos d'Esquadra en las calles de Barcelona, el Alcalde de Barcelona incomprensiblemente cedió y permitió que los ocupas antisistema se quedaran con el inmueble. Lo que provocó que en la conciencia de estos grupos arraigara una idea: hay que luchar y utilizar la violencia para conseguir los objetivos. Y la policía, en cambio, quedó totalmente deslegitimada.

Aquella decisión fue tomada por el alcalde Trias, candidato ahora a la alcaldía de Barcelona, y que no es precisamente de izquierdas. Y esto nos lleva a otra cuestión a analizar, que es realmente importante. El electoralismo que impregna cualquier incidente que se produzca, ha hecho que sobre lo que está sucediendo se acuse a la alcaldesa Colau. No obstante, cabe señalar que el orden público y la seguridad ciudadana es una competencia de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, la autoridad policial competente son los Mossos d'Esquadra, que dependen de la Conselleria de Interior.. Y esto es muy importante para entender realmente lo que está sucediendo. Y es importante que señalemos a los responsables –que curiosamente están muy callados con este incidente-, que son los que ocupan la Generalitat.

Catalunya es la comunidad autónoma con más ocupación de España, acumulando el 50% de la ocupación de todo el Estado, por lo que es evidente que algo pasa en Catalunya que no pasa en el resto del Estado. Evidentemente ello se debe a una alarmante pasividad policial ante la ocupación –incluso con la queja de determinados sindicatos policiales-. Pasividad que se ha acumulado durante años, años en que los gobiernos de la Generalitat han estado controlados por los partidos que podríamos decir con génesis en CiU y ERC. Pero con un apoyo esencial de una determinada fuerza política antisistema que hace la ocupación un pilar de su programario político: la CUP. Todo el mundo sabe que detrás de los disturbios de la ciudad de Barcelona en los últimos años han estado siempre miembros de la CUP o de organizaciones afines a la misma. Tampoco hay que perder de vista a otras formaciones, como el Comuns y un sector de ERC, que legitiman y defienden la ocupación. De hecho, véase como una de las aportaciones de ERC al reciente proyecto de Ley de Civienda ha sido justamente una medida para proteger la ocupación.

Por tanto, la ocupación es algo que se trata en Catalunya en clave de aritmética electoral o política. Y llevamos años que se para a la policía para no arriesgar las mayorías y para contentar a unos pocos. Y este proceder se hace a costa de todas las víctimas, que curiosamente son lo que pagan impuestos religiosamente que sirven, entre otras cosas, para mantener a esa estructura conocida como poder público en la que están apoltronados los responsables que no hacen nada.

Por desgracia esta situación sólo acabará cuando la gente normal se eche a la calle y sean electoralmente incómodos y la situación pueda tener un coste político. Y en esta lucha los medios han de jugar un papel clave, y dejar de lado el color político, y ayudar a las víctimas. Las víctimas nunca son el problema; el problema son los agresores. Lo policía está para proteger a las víctimas y para aprehender a los agresores. Por tanto, hay que estar con los vecinos, que son las víctimas y que simplemente están luchando por algo tan básico como es poder vivir en su barrio sin ser agredidos. Yo todo lo que se quiera decir a partir de ahí es literatura y de la mala.

David Viladecans Jiménez es director del Área Jurídica de Tecnotramit