Al menos dos desaparecidos y un herido tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Cuatro detenidos tras desarticular un grupo criminal que se dedicaba vender droga en pisos ocupados en Valls (Tarragona)

Los arrestados también guardaban diversas armas de fuego, munición y armas blancas

Detenido el padre acusado de violar a su hija de 21 años en Lérida por saltarse la orden de alejamiento

Material incautado en la operación. Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal en Valls (Tarragona) con cuatro personas detenidas que presuntamente vendían droga en dos viviendas ocupadas ilegalmente, donde también guardaban diversas armas de fuego, munición y armas blancas, informan en un comunicado este martes.

La investigación ... se inició a mediados de junio y la pasada madrugada del 1 de octubre se realizaron dos entradas y registros, donde se detuvo a los tres primeros sospechosos, con más de 15 antecedentes policiales acumulados, entre ellos el presunto jefe de la banda.

