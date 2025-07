Cruïlla 2025 celebra 15 años con récord de asistencia, arte urbano y grandes voces femeninas

Del 9 al 12 de julio, el Parc del Fòrum de Barcelona se transformó una vez más en el punto de encuentro para miles de amantes de la música con la llegada del festival Cruïlla. En su edición 2025, el evento ha consolidado su identidad como uno de los festivales más eléctricos y comprometidos del calendario europeo, apostando por una programación que combina grandes nombres internacionales, artistas emergentes y una oferta cultural que va mucho más allá de los escenarios.

A pesar de una jornada final reinventada por causas meteorológicas, el Cruïlla ha logrado celebrar con éxito sus 15 años de trayectoria con 25.000 asistentes, sumando un total de 82.000 los cuatro días. Esta edición ha contado con la primera inclusión del mundo de la danza y la moda con un escenario de Bonpreu Esclat y grandes colaboraciones con el Poblenou Urban District y la ESDI, entre otros.

Por todo el espacio estaban colocados murales elaborados con pintura en aerosol de los artistas que se presentaban a lo largo de los cuatro días del festival. Esculturas como un gorila gigante o un caballo mecánico que cruza el Fòrum dejaron a todos los asistentes asombrados.

La 15ª edición se inauguró la tarde del miércoles con dos artistas a nivel internacional, Girl in Red y Gracie Abrams, que atrajeron a 18.000 personas y emocionado a los jóvenes. En los siguientes días les siguieron actuaciones como la de Thirty Seconds to Mars, Love of Lesbians and Amics y Sex Pistols así como la reconocida cantante canadiense Alanis Morissette. Con una propuesta que equilibra música, arte, tecnología y conciencia social, Cruïlla se ha convertido en un reflejo del espíritu contemporáneo de Barcelona: diverso, abierto y en constante evolución.

Gracie Abrams se presenta por primera vez con 'The Secret of Us Tour' en Barcelona

El miércoles, desde la apertura de puertas a las 16 horas se podían observar kilómetros de fila de jóvenes que esperaban para ver a la cantante de pop estadounidense, Gracie Abrams aunque la artista no tocaba hasta las 21:30 horas. Cuando se abrieron las puertas, los fans corrieron para poder estar en primera fila del escenario y tener un lugar privilegiado a la hora de verla cantar. Llegadas las 21:00 horas ya se empezaban a notar las ansias del público, que a esa hora ya llegaba hasta el fondo del Fòrum.

La artista empezó su set con su hit 'Risk', encendiendo al público joven inmediatamente. Con una escenografía sencilla pero efectiva, preservó su autenticidad, transformando cada canción en un diálogo directo con el público: agarró móviles de fans en la primera fila para grabar videos, le pasaron una bandera de Cataluña que colocó sobre su piano y agradeció a todos por haber asistido así como al equipo técnico que tiene detrás de cada show. La artista cerró su actuación con 'Close to You', que fue coreada con entusiasmo por un público completamente entregado.

Gracie Abrams, cantante estadounidense en el Crüilla el 9 de julio Xavi torrent

Alanis Morisette cierra el festival con una gran actuación sin importar la lluvia

A pesar de que el último día del festival tuvo imprevistos meteorológicos y se tuvo que posponer la apertura de puertas (a las 21:30 horas en vez de a las 18 horas), la cantante canadiense dio un show impresionante. El festival había priorizado la seguridad del público, de los artistas y de los trabajadores (y garantizar unos desplazamientos seguros), que es necesario hacer cuando hay una alerta meteorológica de este tipo.

Alanis Morissette era una de las cabezas de cartel del festival y celebraba el 30 aniversario de la publicación de su disco 'Jagged little pill' (1995), su álbum de rock alternativo más célebre. Empezó su set cantando 'Hand On My Pocket' mientras corría por el escenario, haciendo vibrar a todo el público. La artista expresó varias veces durante su actuación mensajes de empoderamiento femenino, que de hecho es el tema principal de su exitoso álbum.

Morissette no olvida que «como persona y como feminista, si no estás enfadada quizás es que no prestas suficiente atención» y este mensaje atravesó cerca de una hora y media de concierto con la potencia de miles de mujeres cantando 'Ironic' y 'You Oughta Know', donde el público desbordo el entusiasmo.

Nueva oferta gastronómica

El Cruïlla, además, ha contado con un año más con una importante variedad gastronómica para los asistentes. Entre ellos destacaba la presencia, por primera vez en el festival, del Gremi de Bacallaners de Cataluña, que busca acercar el bacalao curado tradicional, un producto profundamente arraigado en la cultura catalana, a un público más joven. Aunque tradicionalmente se asocia a una cocina más casera o de generaciones mayores, el gremio está demostrando que este ingrediente puede adaptarse perfectamente a propuestas modernas como un 'fish and chips', buñuelos, empanadas o sándwiches.

Este fomento surge en el marco del reconocimiento de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía. «El objetivo sobre todo es acercar el bacalao tradicional curado a un público joven que a lo mejor lo ve como algo de cocina de yaya«, explica la Presidenta del Gremi de Bacallaners. El bacalao que ofrecen no es ni congelado ni fresco: pasa por un proceso artesanal de salazón que transforma por completo su textura y sabor.

Elaborado con técnicas transmitidas de generación en generación por comerciantes y artesanos en mercados tradicionales, este producto se presenta ahora como una alternativa sofisticada y auténtica frente a la comida rápida típica de los festivales. Su presencia en el evento no solo busca innovar, sino también educar y poner en valor un oficio único en España, que ha sido cuidadosamente preservado en Cataluña.