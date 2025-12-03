Cortes en el Metro de Barcelona durante el puente de la Constitución: líneas y tramos afectados y servicios alternativos

Barcelona suele aprovechar los puentes o periodos vacacionales para realizar obras que afectan a los usuarios para minimizar el número de pasajeros aprovechando de sus festivos. Este fin de semana, en el que precisamente llegan tres días de fiesta por el puente de ... la Constitución, también conocido como el de la Purísima Concepción, el Ayuntamiento llevará a cabo actuaciones en el Metro.

En este caso, el parón de tres días servirá para poder seguir renovando su infraestructura y afectará a un tramo de la Línea 4. Aunque de menor envergadura, este fin de semana largo también habrá una afectación puntual en un andén de la estación de Clot de la Línea 2, en una actuación necesaria para construir el pasillo de acceso al ascensor que conectará el andén de la L1 con el de la L2.

Ambas obras, planificadas desde hace tiempo para esta época por la previsible bajada de pasajeros, las dirige el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y se centran en la renovación de la señalización, para mejorar frecuencias y reducir incidencias, en trece estaciones y estas obras obligan a cortar el servicio habitual en el tramo afectado.

Tramos y horarios afectados

Así, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre habrá un corte en la L4 entre las estaciones de Passeig de Gràcia y La Pau. La estación de Passeig de Gràcia tendrá un andén operativo, dirección Trinitat Nova, ya que en el tramo entre Passeig de Gràcia y Trinitat Nova, el metro circulará con normalidad.

Además, el lunes 8 de diciembre entre las 5 y las 8 horas el tramo afectado se ampliará a dos estaciones más, Girona y Verdaguer. Así, durante estas 3 horas el tramo afectado será un poco más amplio, de La Pau hasta Verdaguer.

🟪Del 6 al 8 de desembre els trens no s’aturaran a l’andana de Clot L2 sentit Badalona Pompeu Fabra, per obres d’accessibilitat de @territoricat.



El dia 5, de les 00 h a les 2 h, per adequar la zonano circularan trens entre Sagrada Família i La Pau.



➕ℹ️https://t.co/3eXq5MinSd pic.twitter.com/lLXRc6FDdk — Autoritat del Transport Metropolità (@ATMbcn) December 2, 2025

Mientras dure el corte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobús con parada en cada una de las estaciones afectadas, que funcionará durante el horario de servicio de metro. Se espera que la frecuencia de los buses sea de 5 minutos aproximadamente en hora punta, y contará con hasta 21 autobuses articulados.

Paralelamente, del 6 al 8 de diciembre y dentro de las obras de accesibilidad en la estación de Clot de la L2 quedará inhabilitado el andén dirección Badalona Pompeu Fabra. Por esta razón, el viernes 5 de diciembre a partir de medianoche dejarán de circular los trenes en la L2 entre Sagrada Família y La Pau, para adecuar la zona de trabajos. Como alternativas de transporte para moverse entre estas estaciones se pueden usar las líneas de bus nocturno N8 y N9 de Tugsal.

Alternativas de transporte

Estos días, para llegar a la zona con estaciones afectadas TMB recomienda usar el servicio de bus lanzadera entre La Pau y Paseo de Gracia, que parará en las estaciones del tramo afectado con el mismo horario de Metro e intervalos de paso de cinco minutos. Para usar este bus no hará falta validar el billete.

Horarios del último bus lanzadera desde La Pau Sábado 6 de diciembre: toda la noche

Domingo 7 de diciembre: 0.56 horas

Lunes 8 de diciembre: 22.56 horas

Horarios del último bus lanzadera desde Paseo de Gràcia Sábado 6 de diciembre: toda la noche

Domingo 7 de diciembre: 2.32 horas

Lunes 8 de diciembre: 00.32 horas

TMB recuerda que también hay otras líneas de Metro con paradas próximas a la zona afectada, como la Línea 2 entre La Pau y Passeig de Gràcia o la L1 y sus estaciones de Clot, Glòries, Marina y Urquinaona. En bus, pueden servir la H14, H16, V15 y V31. Tram, en especial su línea T4, también puede ser otra alternativa, mientras que la línea R2 de Rodalies Renfe conecta Paseo de Gràcia con la estación de Francia.

Además, como siempre, puede ser de gran utilidad consultar aplicaciones de movilidad en tiempo real como Moovit, que es ideal para planificar trayectos urbanos e interurbanos.