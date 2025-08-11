Suscribete a
Controlado un incendio obligó a desalojar a más de 1.000 personas de un camping en Tarragona

El incendio se ha producido sobre varias caravanas y no constan heridos por el incidente

Vehículos de los Bombers de la Generalitat de Cataluña
Vehículos de los Bombers de la Generalitat de Cataluña Bombers de la Generalitat de Cataluña

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado un incendio que ha desalojado completamente -entre 1.500 y 1.800 personas- un camping del Vendrell (Tarragona) originado este lunes sobre las 5.17 horas.

El incendio se ha producido sobre varias caravanas y no constan heridos por el incidente, aunque el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a dos personas, ha informado Protección Civil en un mensaje en X.

El fuego se ha dado por controlado este lunes sobre las 5.48 horas y los usuarios del camping han sido desalojados preventivamente en el paseo marítimo de la localidad tarraconense.

Dos incendios simultáneos

Ha habido 2 incendios en el mismo recinto, el primero ya controlado ha quemado unas 12 caravanas en 16 parcelas y el segundo, extinguido, ha quemado 2 caravanas y 1 turismo en 2 parcelas.

Los Bombers han trabajado con 7 vehículos y se han recibido 49 llamadas en el teléfono de emergencias 112. A Raíz del accidente Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.

