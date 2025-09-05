El Consejo de Informativos de RNE también cuestiona la remodelación de su emisora en catalán fruto de los acuerdos con Junts

No solo los sindicatos. El Consejo de Informativos de Radio Nacional de España (RNE) también ha mostrado su descontento con el proceso de remodelación de Ràdio 4, fruto de los acuerdos entre Junts y el PSOE, y que ha hecho que profesionales externos afines al partido independentista hayan tomado la parrilla de la emisora en catalán del ente público. Un proceso paralelo al de la La 2.

En una nota hecha pública esta mañana, el Consejo de Informativos ha señalada su «preocupación ante la falta total de información de la nueva parrilla de Ràdio 4». El consejo recoge el «malestar» de la plantilla de la emisora por la «falta absoluta de previsión y, muy especialmente, por la contratación de profesionales externos como las caras visibles de los programas».

En la misma nota, el consejo lamenta que la programación se haya cerrado durante el verano, coincidiendo con el descanso estival, lo que hace que ahora recaiga sobre el equipo de programas la tarea de dotar de contenido los nuevos formatos con apenas una semana de margen.

En la misma línea, y en una queja compartida con los sindicatos, el Consejo de Informativos observa con «preocupación cómo los programas de los trabajadores de plantilla han quedado relegados al fin de semana».

El consejo denuncia también «falta de comunicación y gestión» en la toma de decisiones, que se ha traducido en deficiencias en algunas coberturas durante la pasada temporada.