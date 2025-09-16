La consejera de Educación ante el fallo del TC del 25% de castellano: «Estamos preparados»

«Estamos preparados» ha dicho la consejera de Educación catalana, Esther Niubó, ante la esperada sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que podría desencallar definitivamente el conflicto lingüístico vigente desde hace años en Cataluña al dictar si avala o no la normativa de la Generalitat -un decreto ley (6/2022) y la ley (8/2022)- que impide aplicar la primera sentencia que obliga a impartir más castellano en todas las aulas de Cataluña.

El fallo «histórico» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que, por primera vez, obligaba a impartir como mínimo un 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo supuso un balón de oxígeno para las entidades que desde hace años luchan para que «cese la discriminación del español» en Cataluña. Asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Convivencia Cívica Catalana (CCC) o Hablamos Español ( HE) ven el pronunciamiento del alto tribunal como «la gran oportunidad para acabar con la exclusión del castellano en las aulas de Cataluña».

Por contra, las entidades en defensa del catalán como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua se preparan para un nuevo varapalo judicial al modelo de inmersión. El último toque de aetnción de la Justicia se produjo la semana pasada cuando el TSJC confirmó por sentencia (habían medidas cautelares) que los artículos nucleares del decreto que consagra la inmersión en la escuela no se ajsutaban a la Constitución y vulneraban derechos fundamentales.

Hoy, la consejera de Educación y FP de la Generalitat ha asegurado que el Govern está comprometido con la defensa del modelo lingüístico de Cataluña, a la espera de la sentencia del TC: «Estamos preparados». Lo ha dicho durante su intervención en la Comisión de Educación y FP del Parlament, en la que ha asegurado que el Govern «defiende y defenderá el catalán, tanto en el aula como en las calles, como lengua inclusiva y transversal», y ha reiterado que la inmersión lingüística es fruto de un amplio consenso social.

A su juicio, defender el modelo lingüístico es «defender un modelo de país», ya que no es solo preservar el catalán sino también garantizar la equidad y las oportunidades, y cree que es responsabilidad colectiva hacerlo. Asimismo, ha asegurado que el sistema educativo catalán garantiza el dominio de las dos lenguas, tanto el castellano como el catalán, y ha reiterado que la lengua curricular de aprendizaje es el catalán y que no ve «ninguna discriminación» del castellano.

Ha insitido, además, en que los proyectos educativos y lingüísticos de los centros se trabajan para «compensar las desigualdades de origen, teniendo en cuenta las realidades sociolingüísticas y las pruebas de competencias básicas».

Sobre el inicio del nuevo curso 2025-2026, la consejera ha dicho que hay aulas con menos alumnos ﻿pero cada vez más complejas y diversas﻿y que, por ello, se ha incrementado el número de docentes así como los perfiles para atender la diversidad y que «ningún niño se quede atrás».

Niubó ha reiterado el compromiso del departamento con la mejora del sistema educativo: «Con la convicción de que solo desde el diálogo, desde el trabajo compartido y también con el deseo de máximo consenso político, podremos avanzar hacia una escuela más robusta, mejor preparada para los retos del futuro».

Durante la intervención de los grupos, la socialista Gisela Navarro ha celebrado la inclusión de nuevos perfiles para hacer frente a la diversidad, la apuesta por la FP así como la puesta en marcha de las zonas educativas; y sobre la inmersión lingüística, ha considerado que el modelo de escuela catalana «no debería estar en el debate hoy» y ha insistido en que es de éxito.

"Aparentar normalidad"

La diputada de Junts Anna Erra ha criticado que Cataluña sigue a la cola de los malos resultados, en sus palabras, y la insta a blindar el catalán en las aulas; y la republicana Irene Aragonès ha reprochado a Niubó que quiera «aparentar normalidad» ante la sentencia del TSJC y le recuerda que el acuerdo de investidura fijaba garantizar el catalán como lengua vehicular en la educación, informa Ep.

Por el PP, Cristian Escribano ha criticado que no haya una red universal y gratuita de Educación Infantil y que el modelo lingüístico actual es excluyente; y Manuel Jesús Acosta (Vox) ha denunciado que los alumnos catalanes han sufrido la mayor caída de resultados y que el modelo pedagógico catalán es «la raíz del fracaso escolar, porque está basado en demonizar la cultura del esfuerzo».

Por los Comuns, Jéssica Albiach ha defendido la inmersión lingüística; el 'cupaire' Dani Cornellà ha reprochado que «parece que la autocrítica en la Conselleria no existe» y reclama más inclusión; y Rosa Subirana (AC) ha dicho que el catalán «no debe ser negociable».