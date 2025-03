Los condenados por el 'procés' pedirán al Supremo su absolución

Los dirigentes independentistas condenados por el 'procés' preparan sendos escritos para reclamar al Tribunal Supremo (TS) que dicte una nueva sentencia absolutoria cuando decaiga el delito de sedición del Código Penal, este jueves.

Según ha avanzado 'El Confidencial' y han confirmado las defensas de algunos de los procesados a ABC, en sus escritos pedirán, no solo su absolución, sino también que se extinga su responsabilidad penal y las penas de inhabilitación que el Supremo les impuso en 2019.

Será este jueves, cuando el TS, una vez entre en vigor la reforma del Código Penal, abrirá un expediente para revisar el fallo y solicitará a las partes que presenten sus escritos sobre el impacto que la modificación tiene sobre los condenados. Entre ellos, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras (ERC) y el extitular de Interior Joaquim Forn, cuyo letrado, Javier Melero, informa a este diario que su intención es solicitar la absolución.

Lo harán, detalla el abogado, en virtud de la circular 3/2010 de la Fiscalía General del Estado, sobre el régimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal. Circular que detalla, entre otras, que la revisión de sentencias ha de partir del principio de retroactividad de la ley penal más favorable para el reo, y que cuando con motivo de la reforma resultare la despenalización de alguna de las conductas se valorará la legislación más beneficiosa para los condenados.

Así, en sendos escritos, sus defensas solicitarán que se les absuelva de todos los delitos, incluyendo el de malversación, y también que se extingan las inhabilitaciones que pesan sobre ellos. Es decir, si así fuera, podrían volver a concurrir como candidatos en unas futuras elecciones.

No así en el caso de Jordi Sànchez. Fuentes de su defensa señalan a ABC que no será hasta conocer la postura del Supremo cuando tomarán una decisión sobre si presentarán o no el escrito, para evitar dificultar su estrategia de defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde presentó un recurso contra la sentencia del 1-O, con la intención, según explicó entonces, de que la Justicia europea diese un «correctivo» al Estado, al considerar que el fallo de nueve años de prisión e inhabilitación absoluta por sedición supuso «una vulneración de derechos fundamentales».