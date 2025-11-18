Condenado a 20 años de cárcel el británico que mató a otro hombre tras una sesión de 'chemsex'

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 20 años de prisión como autor de un delito de asesinato con alevosía al acusado de matar a un hombre durante una fiesta 'chemsex' en una masía de Vallgorguina (Barcelona) en febrero de 2023. El ... fallo, avanzado por la 'La Vanguardia' y consultado por ABC, llega después de que el jurado popular lo considerara culpable de la muerte «violenta e intencionada» de la víctima. Ahora, la magistrada presidenta le ha impuesto la pena que pedían tanto la Fiscalía, como la acusación particular.

Además de los 20 años de cárcel, lo impone otros cinco de libertad vigilada y una indemnización de 537.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima. En su sentencia, la magistrada no ha aplicado la atenuante de alteración por consumo de drogas al entender que, pese a que había consumido sustancias, el acusado podía comprender la ilicitud de los hechos y, para ello, se apoya en un precedente. Se trata de unos hechos ocurridos dos días antes del crimen, cuando el acusado quedó con otro hombre en Londres para realizar la misma práctica y consumió las mismas sustancias que en el caso de Vallgorguina: GHB y metanfetaminas.

El jurado consideró probado que, tras consumir drogas, «decía escuchar ruidos, mostraba temor y llegó a confundir a la persona que se hallaba con él con otra distinta, convencido de que había alguien más observándolos» y que, a raíz de este comportamiento, la que fue su pareja sexual le envió varios mensajes al día siguiente advirtiéndole expresamente de los riesgos de volver a consumir.

También lo alertó del temor que le producía que el acusado actuara de forma agresiva si volvía a sentirse confundido o asustado, empleando como ejemplo el de un cuchillo para referirse a la posibilidad de que reaccionara con violencia, por lo que el acusado era «plenamente consciente de los riesgos que dicho consumo comportaba».

La repetición de este mismo comportamiento en un intervalo tan breve de tiempo -dos días después- evidencia, para el jurado, que aunque el acusado conocía los efectos que le provocaban las drogas, volvió a consumir, aceptando como posible e indiferente el eventual resultado.