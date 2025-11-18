Suscribete a
EN BARCELONA

Condenado a 20 años de cárcel el británico que mató a otro hombre tras una sesión de 'chemsex'

El fallo rechaza aplicar al asesino la atenuante por consumo de drogas al entender que era consciente de lo que hacía

A juicio el británico que mató a otro hombre tras una sesión de 'chemsex'

El acusado, durante el juicio por haber matado a otro hombre durante una sesión de 'chemsex'
El acusado, durante el juicio por haber matado a otro hombre durante una sesión de 'chemsex'

ABC

Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 20 años de prisión como autor de un delito de asesinato con alevosía al acusado de matar a un hombre durante una fiesta 'chemsex' en una masía de Vallgorguina (Barcelona) en febrero de 2023. El ... fallo, avanzado por la 'La Vanguardia' y consultado por ABC, llega después de que el jurado popular lo considerara culpable de la muerte «violenta e intencionada» de la víctima. Ahora, la magistrada presidenta le ha impuesto la pena que pedían tanto la Fiscalía, como la acusación particular.

