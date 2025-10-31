Concierto de Lady Gaga en Barcelona hoy: a qué hora abren las puertas, cuándo empieza, cómo llegar al Palau Sant Jordi y 'setlist' de canciones

Lady Gaga celebra este viernes su último concierto en España. Unos 17.000 fans podrán vivir del directo de una de las artistas más importantes del momento tras una semana inolvidable en Barcelona. El Palau Sant Jordi ha vivido durante dos noches el ... apoteósico directo de la prestigiosa cantante y vibrará hoy con su tercera actuación en otra noche que promete de ensueño.

La también actriz, que entre otros premios ha ganado 14 Grammy, presentará 'The Mayhem Ball', la gira que inició el pasado julio para presentar su último álbum, 'Mayhem'. La artista prometió para estos conciertos una experiencia diferente: «más íntima, más cercana, más conectada y que se preste al arte teatral en vivo» que ella mismo tanto ama, anunció.

Las entradas para el concierto, como era previsible, se agotaron en poco tiempo, aunque esta semana se liberaron algunos asientos (a precios desorbitados). La noche de hoy, que se anunció tras el éxito en la venta de entradas de las dos citas anunciadas inicialmente, se prevé doblemente especial porque coincide con Halloween.

Horarios

En concreto, el concierto empezará a las 21 horas aunque LiveNation pone las 20.45 horas en su página oficial. Sea como sea, horas antes llegará la ansiada apertura de puertas, por la que ya hace horas que esperan decenas de fans para poder conseguir un puesto en las primeras filas de la pista. En este caso, será a las 19 horas.

En este sentido cabe recordar que los menores de 16 años tendrán que acceder con autorización de madre, padre o tutor legal y acompañados siempre de un adulto responsable y habiendo completado un formulario de acceso. LiveNation recomienda consultar previamente al detalle las localidades asignadas para perder el mínimo tiempo al llegar al Sant Jordi.

'Setlist' posible

Aunque se desconoce si para la noche de hoy incluirá alguna sorpresa, sí han trascendido los temas que Lady Gaga ha elegido para sus citas de esta semana en Barcelona.

Lista de canciones de los conciertos de la gira 'The Mayhem Ball' Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Applause

Just Dance

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Marry The Night

Hey Girl

Vanish Into You

Bad Romance

How Bad Do U Want Me

Cómo ir al concierto

La mejor manera de llegar al Palau Sant Jordi es hacerlo en transporte público. En bus se puede contar con las líneas 13, 23, 55, 125 y 150 pero además habrá un servicio especial de bus que subirá desde plaza de Espanya al Palau. Igualmente a la salida del concierto habrá servicio especial para bajar hasta plaza de Espanya.

En Metro, lo mejor es ir hasta la estació Espanya (Línea 1 y 3) y también se puede bajar a Paral·lel (Línea 2 y 3), donde se puede coger el bus especial que hace el recorrido del Funicular, que está cerrado por obras. Este lanzadera funciona hasta las 20 horas (el mismo horario que tiene el funicular habitualmente).

El bus especial de subida funcionará los tres días entre las 18.30 y 21 horas y el de bajada empezará a funcionar aproximadamente sobre las 23 horas (cuando e prevé que acabe el espectáculo). Para este lanzadera serán válidos todos los títulos de transporte integrado.

TMB recuerda, además, que este viernes el Metro circulará hasta las 2 de la madrugada por ser víspera de festivo. Los interesados a acudir al concierto pueden consultar aplicaciones como Moovit para saber cuál es la mejor opción de transporte para llegar al concierto.