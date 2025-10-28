Concierto de Lady Gaga en Barcelona hoy: a qué hora abren las puertas, cuándo empieza, cómo llegar al Palau Sant Jordi y 'setlist' de canciones

Tras más de siete años sin pisar la península, Lady Gaga regresa a España y lo hará con una semana inolvidable para Barcelona y es que la capital catalana, en concreto su Palau Sant Jordi, verán el apoteósico directo de ... la prestigiosa artista hasta en tres ocasiones. La catalana será la única parada que realizará en nuestro país.

La cantante y actriz, que ha ganado entre otros premios 14 Grammy, llegará con su 'The Mayhem Ball', la gira que inició el pasado julio y que la ha llevado ya por Norteamérica y otros puntos de Europa para presentar su último álbum, 'Mayhem'. La artista prometió para estos conciertos una experiencia diferente: «más íntima, más cercana, más conectada y que se preste al arte teatral en vivo» que ella mismo tanto ama, anunció.

Las entradas para el concierto, como era previsible, volaron y todo ello llevó a añadir una tercera fecha, que se prevé doblemente especial porque coincide con la noche de Halloween. Las entradas costaban entre 56 y 181 euros, gastos de emisión aparte, y también sin contar con los packs de hospitality que los promotores ofrecían.

Horarios

En concreto, Lady Gaga actúa este martes 28, el miércoles 29 y viernes 31. El concierto en sí empezará, los tres días, a las 21 horas aunque LiveNation pone las 20.45 horas en su página oficial. Sea como sea, horas antes llegará la ansiada apertura de puertas, por la que ya hace horas que esperan decenas de fans para poder conseguir un puesto en las primeras filas del escenario. En este caso, será a las 19 horas.

En este sentido cabe recordar que los menores de 16 años tendrán que acceder con autorización de madre, padre o tutor legal y acompañados siempre de un adulto responsable y habiendo completado un formulario de acceso. LiveNation recomienda consultar previamente al detalle las localidades asignadas para perder el mínimo tiempo al llegar al Sant Jordi.

'Setlist' posible

Está por ver si para su desembarco en Barcelona, Lady Gaga hace cambios en su potente espectáculo pero lo cierto es que en esta gira está presentando 27 canciones sobre el escenario. Estas son las elegidas en citas como su concierto inaugural:

Lista de canciones de los conciertos de la gira 'The Mayhem Ball' Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Vanish Into You

Bad Romance

How Bad Do U Want Me

ARTPOP (canción de estudio para despedir)

Cómo ir al concierto

La mejor manera de llegar al Palau Sant Jordi es hacerlo en transporte público. En bus se puede contar con las líneas 13, 23, 55, 125 y 150 pero además habrá un servicio especial de bus que subirá desde plaza de Espanya al Palau. Igualmente a la salida del concierto habrá servicio especial para bajar hasta plaza de Espanya.

En Metro, lo mejor es ir hasta la estació Espanya (Línea 1 y 3) y también se puede bajar a Paral·lel (Línea 2 y 3), donde se puede coger el bus especial que hace el recorrido del Funicular, que está cerrado por obras. Este lanzadera funciona hasta las 20 horas (el mismo horario que tiene el funicular habitualmente).

MÁS INFORMACIÓN

El busespecial de subida funcionará los tres días entre las 18.30 y 21 horas y el de bajada empezará a funcionar aproximadamente sobre las 23 horas (cuando e prevé que acabe el espectáculo). Para este lanzadera serán válidos todos los títulos de transporte integrado.

TMB recuerda, además, que martes y miércoles el Metro circulará hasta la medianoche y el viernes, hasta las 2 de la madrugada por ser víspera de festivo. Los interesados a acudir al concierto pueden consultar aplicaciones como Moovit para saber cuál es la mejor opción de transporte para llegar al concierto.