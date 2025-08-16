Collboni riega con 900.000 euros a entidades afines a Ada Colau

Jaume Collboni ha superado la mitad de su mandato al frente de la ciudad de Barcelona sin cambios en algunas de las políticas llevadas a cabo por su antecesora en la alcaldía. Una de estas prácticas es la extensión de las subvenciones y los ... contratos del entramado vinculado a los Comuns cuyo fortín se sitúa en el número 43 de la calle Caspe de la capital catalana. Collboni le ha entregado, en el último año fiscalizado, 879.165,91 euros.

Según los datos de la Gerencia de Presupuestos y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona de la cuenta general del año 2024, el último ejercicio completado y consultado por ABC, el equipo socialista que accedió al consistorio tras las elecciones de 2023 sigue regando generosamente con dinero público a las entidades afines a Ada Colau, incluida la empresa en la que la exalcaldesa trabajó antes de acceder al sillón municipal de la plaza de San Jaime: la Associació Observatori Drets Humans (DESC).

Así, conforme a los acreedores que tienen su domicilio social en la calle Caspe, 43, los socialistas les otorgaron 652.407,50 euros en subvenciones y otros 226.758,41 euros en contratos. DESC fue la entidad más beneficiada de este entramado asociativo con cuatro ayudas que sumaron 203.426,16 euros y la segunda, la cooperativa L'Apòstrof, dedicada a hacer campañas de comunicación «creativas y participativas, haciendo diseño feminista y escribiendo con lenguas inclusivas contigo», con otros cuatro contratos que ascendieron a 200.043,85 euros.

Aunque las ayudas y los contratos del ayuntamiento a estas asociaciones son, a nivel genérico, legales –la Justicia analizó casos concretos de años anteriores y no vio nada irregular–, la oposición a Colau, que gobernó la capital catalana entre 2015 y 2023, los criticó con argumentos como considerar que eran desembolsos que no guardaban relación directa con las necesidades de la ciudad o que era una manera de sufragar las entidades en las que habían trabajado, además de Colau, Gerardo Pisarello, diputado de Comuns en el Congreso, y, entre otros, Joan Subirats, que tras ser concejal fue ministro de Universidades.

Además de DESC y L'Apòstrof, el consistorio también ayuda a otras patas del armazón vinculado a Colau como, por ejemplo, la Associació Xarxa Economia Solidària (152.161 euros), Fets (104.963,50 euros), Espai Ambiental (69.204,99 euros), Opcions de Consum Responsable (47.140,01 euros) y Crític (17.262,69 euros), una revista especializada «en periodismo de investigación» dirigida a la órbita ideológica que engloba ERC, Comuns y la CUP.

Toda la financiación de estas entidades con dinero público lleva siendo criticada por el PP de Barcelona desde hace años. Daniel Sirera, presidente de los populares en el consistorio, señala, además, que «la mayoría de estos contratos se realizan de manera directa, a dedo, sin concurso». Para el PP de la capital catalana, el ayuntamiento debería priorizar las subvenciones a entidades que generen «un impacto cultural, social o patrimonial para todos los barceloneses, y no favorecer a organizaciones específicas con alineamientos ideológicos y afinidades políticas».

Sirera, en declaraciones a este diario, recuerda que entre 2023 y 2024 el consistorio otorgó casi dos millones de euros a las entidades ubicadas en el número 43 de la calle Caspe y una de las asociaciones «más beneficiadas» fue DESC, que recibió dinero público para el desarrollo de políticas de vivienda, en la el que trabajaron antes de 2015 los ya citados Colau, Pisarello, Subirtas y, también, Gala Pin, que como los anteriores fue concejal de los Comuns en Barcelona.

«Es sorprendente este apoyo cuando la mala gestión de Colau y Collboni en vivienda fue un fracaso: no cumplió sus políticas, impulsó medidas que no han funcionado como la reserva del 30%, que solo ha generado ocho viviendas sociales, y [Colau] dejó una ciudad con una oferta de alquiler un 50% inferior; medidas, además, respaldadas por DESC», critica el líder del PP en Barcelona.

Así, Sirera considera que el consistorio bajo control de Collboni debería replantearse este tipo de subvenciones, ya que desde su punto de vista sería bueno que fueran «excepcionales y no anuales». Sin embargo, Colau, primero, y Collboni, ahora, han convertido este tipo de ayudas municipales en habituales en la última década, coincidiendo con sus gobiernos.

«Los recursos municipales no deben basarse en criterios políticos o ideológicos, el artículo 22.2 c) de la Ley General de Subvenciones, permite la concesión directa solo 'cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública'», recapitula el dirigente popular.

En esta línea, Sirera denuncia que Collboni sigue abusando de la adjudicación directa. En 2024, el 83% de los contratos se otorgaron a dedo, sin concurso. En total, el alcalde formalizó 5.831 contratos por valor de 25 millones mediante este procedimiento. «Es una práctica escandalosa y habitual por parte del PSC. Presumen de transparencia, pero practican la arbitrariedad y la opacidad», lamenta.