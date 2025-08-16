Suscribete a
Collboni riega con 900.000 euros a entidades afines a Ada Colau

El alcalde socialista de Barcelona mantiene las ayudas al entramado asociativo cercano a los Comuns

Sirera (PP) acusa Collboni (PSC) y Colau de convertir unas ayudas excepcionales en habituales y pide al primer edil que las retire

Polémica en Barcelona por el cartel de las fiestas de la Mercè de este año

Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Jaume Collboni ha superado la mitad de su mandato al frente de la ciudad de Barcelona sin cambios en algunas de las políticas llevadas a cabo por su antecesora en la alcaldía. Una de estas prácticas es la extensión de las subvenciones y los ... contratos del entramado vinculado a los Comuns cuyo fortín se sitúa en el número 43 de la calle Caspe de la capital catalana. Collboni le ha entregado, en el último año fiscalizado, 879.165,91 euros.

