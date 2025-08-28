Collboni lidera la misión de ciudades europeas en apoyo al alcalde destituido de Estambul

El alcalde de Barcelona y vicepresidente de las red de ciudades europeas Eurocities, Jaume Collboni, ha participado en Estambul en los actos de apoyo al alcalde Ekrem İmamoğlu, detenido y encarcelado por motivos políticos. İmamoğlu fue detenido y destituido de su cargo de alcalde de Estambul el 19 de marzo de este año y un juez ordenó el ingreso en la prisión de Silivri.

Además de Jaume Collboni, a los actos han asistido el actual alcalde en funciones, Nuri Aslan; la esposa del alcalde encarcelado, Dilek Kaya Imamoglu, y una decena de alcaldes y alcaldesas de ciudades europeas entre los cuales había los de Atenas, Budapest, Sofía, Uthrech o Zagreb, entre otros. El alcalde también ha sido acompañado por la Comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento, Mar Jiménez.

Según una nota del Ayuntamiento de Barcelona, y ante la prisión de Silivri, y junto a la esposa de Imamoglu y del resto de la delegación, Collboni ha afirmado que «Eurocities tiene como mandato claro promover y defender la democracia local y por eso queremos expresar nuestra solidaridad con el alcalde Ekrem İmamoğlu, encarcelado injustamente a pesar de ser un líder elegido democráticamente». Y ha añadido que «la diplomacia de ciudades es nuestro camino. Unidos, podemos hacer luz sobre los principios que defendemos y reforzar las instituciones. Continuaremos junto a nuestro colega, su coraje nos inspira y nos compromete a seguir defendiendo la democracia».

Antes, por la mañana, la delegación de representantes locales ha visitado el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul (IMM), donde ha sido recibidos por el alcalde en funciones Nuri Aslan, y donde Collboni ha hecho entrega del «Premio Especial por la Democracia» de Eurocities al alcalde İmamoğlu, recogido por Dilek Kaya İmamoğlu, la esposa del alcalde encarcelado.

El alcalde de Barcelona ha encabezado la delegación de Eurocities en su calidad de vicepresidente de la red de ciudades. Eurocities reúne más de 200 grandes ciudades europeas, que representan unos 130 millones de personas y que se creó para defender los intereses urbanos ante las instituciones europeas, promover la cooperación entre ciudades e impulsar políticas que mejoren la vida de la ciudadanía, con un fuerte énfasis en la democracia local, la sostenibilidad y la innovación.