El Círculo de Economía defiende que la opa del BBVA «acentuaría todavía más» la concentración económica en Madrid

El director general del Círculo de Economía, Miquel Nadal, ha asegurado que la oferta pública de adquisición del BBVA sobre Banco Sabadell «acentuaría todavía más» la concentración económica en Madrid. Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa junto al presidente de la entidad, Jaume Guardiola, para presentar la posición de la entidad y los argumentos remitidos al Gobierno en la consulta pública que ha realizado.

Nadal ha señalado que el equilibrio territorial está recogido en la Constitución y que existe una «percepción avalada por la evidencia» de un proceso de concentración económica hacia Madrid, especialmente desde la crisis iniciada en 2008. «Esta concentración comporta no solo el traslado de los centros de decisión, también arrastra todo lo que rodea estos centros de decisión«, lo que, según él, conlleva un efecto multiplicador muy importante.

El director general ha explicado que para preservar los criterios de interés general «es necesario el mantenimiento del Sabadell como entidad con personalidad jurídica propia», independiente y con la sede de la dirección en Cataluña, según informa Ep.

En esta línea, Nadal ha lamentado que el análisis y las medidas que reclama la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son «insuficientes para preservar el objetivo de la libre competencia», ha señalado que la preocupación del Círculo se concentra en el impacto a las empresas grandes, no solos las pymes y autónomos, ya que es «un mercado muy concentrado», con cuatro jugadores con capacidad de ofrecer una oferta completa en todo el territorio español.

«La operación supondría reducir un 25% el número de jugadores y aumentaría aún más el nivel de concentración, que ya es muy elevado«, ha alertado. Igualmente, ha reclamado a la CNMC que haga público el informe completo de evaluación de la operación, aprobado por unanimidad de los consejeros del ente regulador, con la mayor brevedad posible, ya que lo ha definido como »elemento de información fundamental«.

Nadal ha señalado que la reducción de la competencia comportará un empeoramiento de las condiciones y ha puesto como ejemplo que la CNMC no contempla una empresa que quiera crecer y necesite un incremento del crédito disponible. Ha lamentado que no se haga referencia a la innovación en el sector bancario, ya que un menor número de jugadores reduce el «incentivo a mejorar e innovar» y ha dicho que la «única forma efectiva de evitarlo era imponiendo medidas estructurales, es decir, de desinversión» al BBVA y que, si eran inviables, no haber autorizado la operación.

Guardiola, en contra pero no contra el BBVA

Por su parte, Guardiola ha subrayado que, en cualquier caso, esta opinión de la entidad «no es contra BBVA», que ha dicho que tiene una antigua tradición en Cataluña y que es el segundo banco con mayor presencia, a pesar de que se posición en contra de la operación planteada por el banco..

«El compromiso del BBVA con Cataluña es inequívoco», ha dicho, y ha recordado que participó activamente en la concentración que hubo en los años 1990 y tras la crisis de 2008. Ha añadido que tampoco pone en duda «la profesionalidad, capacidad e imprescindibilidad» de la CNMC a pesar de tener una opinión contraria a la del regulador.