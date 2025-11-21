Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre
El chef Romain Fornell recibe la Legion de Honor

La ceremonia de entrega en Barcelona del máximo galardón de la República Francesa contó con la presidencia de Manuel Valls

Romain Fornell lleva la cocina al museo Picasso

Romain Fornell
Romain Fornell abc
Sergi Doria

Sergi Doria

Barcelona

La gastronomía es cultura: Romain Fornell se une a la sociedad limitadísima (ciento veinticinco mil condecorados) de los caballeros de la Legión de Honor, la máxima distinción de la República Francesa que instituyó Napoleón en 1804. El chef agradeció el galardón que comparte con ... su familia, sus equipos, sus maestros y «todos lo que han creído en mí». La Legión de Honor supone para él renovar el compromiso «con la cocina, la excelencia y la transmisión».

