Cataluña y las razones «no financieras» para el fracaso de la opa: Generalitat y agentes reconocen el factor emocional

El marco mental según el cual el arrogante banco grande quería engulir la laboriosa entidad que defiende a las pymes se ha acabado imponiendo

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell con una aceptación de solo el 25%

Salvador Illa y Josep Oliu, esta mañana en el Palau de la Generalitat
Àlex Gubern

Barcelona

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha desvelado esta mañana que el decaimiento de la OPA sobre su banco por parte del BBVA se ha producido por un margen mayor del que esperaban, una sorpresa en el resultado que su 'rival' en ... la operación, Carlos Torres, también le habría reconocido en el transcurso de la conversación, amable y cordial, que mantuvieron anoche tras conocerse el resultado.

