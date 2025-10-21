Cataluña define el ecoturismo regenerativo en el Global Ecotourism Forum 2025

Desde este miércoles 22 de octubre, las instalaciones de Món Sant Benet (Sant Fruitós del Bages), junto a Manresa, acogerán hasta el viernes la celebración del Global Ecotourism Forum 2025, una cumbre internacional en la que se definirá la agenda del ecoturismo regenerativo y sostenible. ... El cita reunirá a más de 50 expertos de prestigio internacional con una asistencia de 300 personas. El objetivo es abordar los grandes retos que marcarán el futuro del sector: desde el cambio climático, a la accesibilidad y la inclusión, así como el turismo regenerativo y la innovación tecnológica.

Viajar es una de las aspiraciones humanas y cada viaje nos transforma, pero ahora la tendencia es que las personas también transformen su manera de viajar. Según explicó en la presentación del congreso Marc Vilahur, director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, la cumbre tiene dos grandes objetivos: que Cataluña sea un punto de referencia a escala internacional del ecoturismo y ayudar a consolidar la visión de la sostenibilidad dentro del sector turístico catalán, «porque es un reto de país que podemos alcanzar trabajando con el sector».

En el congreso participa la Federación de Cámpings y muchas otras organizaciones de diferentes tipologías, que contribuirán a que el Global Ecotourism Forum «sea del conjunto de la sociedad», añadió Vilahur. En este sentido, el responsable del Govern apuntó que «ejemplos como la Carta Europea de Turismo Sostenible en Cataluña son una muestra del avance que tenemos hacia la gestión de un turismo que promueve la conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales, conviviendo de forma muy armoniosa con la conservación de una actividad económica».

Por su parte, la directora general de Turismo, Cristina Lagé, señaló que Cataluña es un territorio con un 32 por ciento de zona natural y, desde el punto de vista turístico, «es un patrimonio y un activo que debemos cuidar y preservar». En ese sentido, argumentó «que el turismo conviva de forma fluida y responsable con el medio natural es imprescindible porque el turismo sin respeto a la naturaleza no existirá».

Residentes temporales

En este congreso, geógrafos, arquitectos y muchos otros expertos explicarán cómo se puede hacer industria desde estos planteamientos respetuosos con el medio ambiente y cómo se puede hacer empresa, pero sobre todo cómo debemos actuar e interactuar con la naturaleza. Lagé aseguró que «además de la regulación que ya hacemos, es necesario que todo el mundo tome conciencia: administraciones, usuarios, residentes fijos y los temporales, que es como a mí me gusta llamar a los turistas, que también tienen derechos y obligaciones. Todos juntos -concluyó la alto cargo- debemos aprender a convivir con la naturaleza y debemos entender la importancia que tiene para Cataluña y para el mundo».

A través de conferencias magistrales, debates temáticos y mesas redondas, el foro será un espacio para compartir conocimiento, establecer alianzas y generar propuestas concretas para impulsar un ecoturismo más regenerativo, inclusivo y universal. Entre los ponentes, destacan Anna Pollock, fundadora de Conscious Travel; Arturo Crosby, pionero del ecoturismo en Europa y Latinoamérica; Jeremy Smith, Climate Action Advisor en The Travel Foundation; Paulo Castro, presidente del Sustainable Tourism Task Force de la Federación Europea; y Liisa Kokkarinen, responsable de desarrollo sostenible en Visit Finland.

El congreso acogerá la presentación de ocho proyectos seleccionados entre unas sesenta candidaturas. Se trata de iniciativas innovadoras y transformadoras impulsadas por empresas, instituciones y agentes del sector que aportarán nuevas miradas sobre cómo el turismo puede ser motor de cambio positivo para el territorio y las comunidades locales. Además, los participantes tendrán la oportunidad de vivir los Living Labs, itinerarios vivenciales por los espacios naturales protegidos más emblemáticos de Cataluña, como la Garrotxa, el Montseny, el Cadí-Moixeró, Sant Llorenç del Munt i l'Obac o Montserrat.

El Global Ecotourism Forum 2025, liderado por la Generalitat de Catalunya a través de los departamentos de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y de Empresa y Trabajo, y con la colaboración de la Diputación de Barcelona y el apoyo de empresas e instituciones estatales e internacionales, reforzará el papel de Cataluña como referente global en turismo sostenible. Este foro marcará un punto de inflexión en la definición de una nueva agenda global para el ecoturismo regenerativo, convirtiendo a Cataluña en plataforma de debate e innovación internacional.