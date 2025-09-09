Cataluña tendrá un cuerpo propio de inspectores de vivienda antes de 2026

Cataluña dispondrá antes de 2026 de un cuerpo propio de inspectores de viviendas con capacidad sancionadora. El Govern y el grupo parlamentario de Comuns han pactado este martes la creación del cuerpo, que debería estar operativo antes de finales de año, y que contará, cuando esté formado completamente, con un centenar de efectivos.

Su creación ha sido aprobada este martes en el Consell Executiu tras la reunión de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, el portavoz de los Comuns, David Cid, y la diputada Susana Segovia. Los nuevos inspectores tendrán la capacidad de tramitar denuncias a través del portal disponible de la Generalitat, así como de actuar de oficio.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, Paneque lo ha enmarcado en las «medidas de control de contención de rentas», que considera que han demostrado su efectividad en la escalada de precios de los alquileres, informa Ep. Segovia ha afirmado que los 100 nuevos funcionarios «tendrán todas las potestades para poder inspeccionar y poder sancionar», y que será un cuerpo blindado jurídicamente, ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión.

Noticia Relacionada Aluvión de medidas de Illa para atraer a ERC a negociar los Presupuestos catalanes Àlex Gubern La Generalitat aprueba la transformación de la Agencia Tributaria de Cataluña

La diputada de Comuns ha destacado que las nuevas plazas serán de funcionarios de la administración de la Generalitat, algo importante, ha dicho, porque «solo los funcionarios tienen la potestad para sancionar en la administración pública».

Para que la Agencia Catalana de Vivienda tenga capacidad sancionadora, posibilidad que de momento solo tiene la Agencia Catalana de Consumo en este ámbito, serán necesarias modificaciones legislativas durante la tramitación en el Parlament del decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo, que prevén que tenga la luz verde de la Cámara en octubre.

Paneque ha detallado que, además de la creación de estas 100 plazas, el Departamento de Empresa y Trabajo incorporará 19 personas más en la Agencia Catalana de Consumo, que también tiene funciones de protección de los usuarios y consumidores en el ámbito de la vivienda.

Inversión de 5,9 millones de euros

La ampliación de los recursos de personal de la Agencia Catalana de Vivienda serán de unos 5,9 millones para incorporar estas plazas, ha detallado Segovia. Aunque para finales de año pueden no haberse cubierto las 100 plazas, ha dicho la diputada, Govern y Comuns han acordado que el cuerpo de inspectores esté en marcha en «aproximadamente unos tres meses».

Por su parte, Paneque ha explicado que será una incorporación gradual y progresiva, y que trabajan con la idea de tener «todo el proceso finalizado en diciembre de 2025», para que en 2026 ya funcione en toda su plenitud, porque aunque la incorporación de funcionarios puede demorarse, pueden incorporarse al cuerpo funcionarios que ya trabajan en la Generalitat.

Para los Comuns, el régimen sancionador que pactaron con el Govern y que este cuerpo de inspectores debe hacer cumplir, «no busca recaudar» sino hacer cumplir la ley, según Segovia.

Habrá inspectores en todas las veguerías de Cataluña. Cincuenta se desplegarán en la veguería de Barcelona, 13 en Gerona, 12 en el Camp de Tarragona, cinco en Lérida, Terres de l'Ebre, Penedès y Cataluña Central, cuatro en el Alt Pirineu y uno en la Vall d'Aran.

Acuerdos pendientes

Cid y Segovia han asegurado que, en materia de vivienda, el Govern debe cumplir todavía acuerdos «pendientes» como el impulso al parque de Vivienda de Protección Oficial (VPO), la puesta en marcha de una unidad antidesahucios, el registro de grandes tenedores de vivienda o la campaña de publicidad institucional sobre la ley de contención de rendas.

En este sentido, Cid ha avisado al Govern que «debe cumplir los acuerdos que tiene con los Comuns» sobre los suplementos de crédito, antes de que se planteen negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026, y ha añadido que no tienen fecha para la reunión de seguimiento de los acuerdos que solicitaran al inicio del curso político.

«No tenemos todavía fecha de reunión, pero ya alertamos al Govern de que no empezaremos ninguna negociación de presupuestos del 2026 hasta que tengamos el compromiso y los hechos que, especialmente en materia de vivienda, los temas que quedan pendientes avanzan», ha sostenido.

Paneque ha dicho que «en las próximas semanas» podrán dar cumplimiento a algunas de estas exigencias de los Comuns, como la campaña de difusión y el registro de grandes tenedores de vivienda, y ha desvinculado estas cuestiones de futuras negociaciones para los Presupuestos.

Por otro lado, Consell Executiu ha aprobado este martes el nuevo decreto que regulará los mecanismos para evaluar la viabilidad de la gestión del riesgo de inundación de campings en Cataluña, y contará con asesoramiento de un equipo de expertos independientes, así como representantes del sector y administraciones locales.

Se constituirán tres órganos que llevarán a cabo los procedimientos de evaluación (Comisión Técnica), resolverán estos procedimientos (Comisión de Govern) y contarán con el asesoramiento de expertos (Consejo Asesor y de Participación), según informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu.

Por otro lado, se instalarán tres nuevos radares que se ubicarán a lo largo de 2026 en zonas del Pirineo para mejorar la capacidad predictiva de precipitaciones de lluvia y nieve y que, junto a los cuatro ya existentes, se mejorará la cobertura meteorológica un 90%.