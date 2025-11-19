Suscribete a
ABC Premium

Cataluña crea una agencia para unificar la asistencia sanitaria y social a la población

El Parlament aprueba la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria para conseguir que las personas más vulnerables tengan un único profesional de referencia

Cuatro comunidades tardan más de un año en tramitar un expediente de dependencia

Un anciano pasea por el pasillo de una residencia
Un anciano pasea por el pasillo de una residencia ABC
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cataluña da un paso al frente para cambiar de forma «profunda» la asistencia a su población. El Parlament ha aprobado hoy, con los votos a favor de los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, la abstención del PP y el voto en ... contra de la CUP, Vox y Aliança Catalana (AC), Ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña (Agaiss-Cat), que facilitará y simplificará la coordinación entre el ámbito sanitario, el social y los entes locales, impulsada conjuntamente por las consejerías de Salud y Derechos Sociales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app