Cataluña activa la alerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvias muy intensas este domingo
Las precipitaciones más fuertes se esperan en las comarcas gerundenses del Ripollès y La Garotxa y en el Berguedà (Barcelona)
Una fuerte tromba de agua inunda calles y sótanos en Badalona y Barcelona
Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (Inuncat) ante la previsión de lluvias muy intensas a partir de este domingo por la tarde, que pueden ir acompañadas de tormenta, granizo y piedra, y de rachas fuertes de viento.
El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) prevé un episodio de lluvias que se iniciarán en el Prelitoral de Barcelona y Girona, y que se irán desplazando hacia al interior, afectando a la Cataluña Central, Ponent y Pirineu, según informa Protecció Civil en un comunicado.
Las precipitaciones más intensas se contemplan en el Pirineo Oriental, sobre todo en las comarcas del Ripollès (Gerona), Berguedà (Barcelona) y La Garrotxa (Gerona), y se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete