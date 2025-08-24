Cataluña activa la alerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvias muy intensas este domingo

Imagen de archivo de las fuertes precipitaciones de este verano en Cataluña

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (Inuncat) ante la previsión de lluvias muy intensas a partir de este domingo por la tarde, que pueden ir acompañadas de tormenta, granizo y piedra, y de rachas fuertes de viento.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) prevé un episodio de lluvias que se iniciarán en el Prelitoral de Barcelona y Girona, y que se irán desplazando hacia al interior, afectando a la Cataluña Central, Ponent y Pirineu, según informa Protecció Civil en un comunicado.

Las precipitaciones más intensas se contemplan en el Pirineo Oriental, sobre todo en las comarcas del Ripollès (Gerona), Berguedà (Barcelona) y La Garrotxa (Gerona), y se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.