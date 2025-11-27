Carrera Allianz Jean Bouin de Barcelona: horarios, recorrido de sus dos circuitos y afectaciones en el transporte público

Barcelona es ciudad de carreras y, haga calor, frío o viento, cada prueba del calendario 'runner' es un éxito. Ahora, en la recta final del año, llega uno de los imprescindibles: la Allianz Jean Bouin, que celebra este domingo 30 de noviembre ... su 102ª edición.

Impulsada en 1920 por un grupo de periodistas fans del atletismo, esta cita es uno de los clásicos del atletismo 'amateur' en la capital catalana puesto que la carrera es popular. Sin embargo, por su doble circuito y ambiente, es muy valorada también entre profesionales. Seguramente por ello, un año más los organizadores hace tiempo que han colgado el cartel de dorsales agotados.

La prueba, como cada año, constará de dos circuitos, de 5 y 10 kilómetros, para que quienes quieran, e inscritos previamente, puedan correr lo que deseen. En todo caso, ambos trayectos pasarán por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad y son agradecidos por los corredores porque están pensados para poder hacer carreras rápidas.

Horario y recorridos

Las dos carreras, ambas homologadas por la Federación Catalana de Atletismo, empezarán a las 9 horas desde el mismo punto, la avenida de la Reina Maria Cristina, pero mientras que la de 10 kilómetros acaba en el lugar de inicio, el circuito de 5 kilómetros finaliza en Arc de Triomf.

En todo caso, como ocurre en las grandes citas 'runners', la salida se efectuará por cajas de colores para poder espaciar el paso de los participantes por la línea de salida. Para el trayecto de 10k hay un tiempo máximo de 1 horas y 30 minutos.

La carrera pasará desde Maria Cristina por plaza España, avenida Paralelo y las calles Floridablanca y Entença, Gran Via, paseo de Sant Joan, Àusias March, Bruc, ronda de Sant Pere, paseo de Sant Joan de nuevo hasta el paseo Lluís Companys, donde acaba la carrera de 5k. Quienes sigan hasta los 10k continuarán por Buenaventura Muñoz, Roger de Flor, paseos Pujades y Picasso, avenida del Marquès de l'Argentera, pla de Palau, paseo de Isabel II.

Los corredores seguirán por paseo Colon, plaza de Portal de la Pau, paseo Josep Carner, plaza Drassanes, Paralelo de nuevo hasta Calàbria, Tamarit, Paralelo, plaza España y hasta Maria Cristina, donde estará la línea de meta y el podio de los campeones.

Afectaciones de tráfico

Se prevé que la Jean Bouin afecte al tráfico del centro de la capital entre las 8 y 15 horas aproximadamente del domingo, aunque el sábado desde primera hora de la mañana ya quedará cortada por el montaje de las instalaciones, lo que afectará al paso de las líneas 13, 150 y la ruta roja del Bus Turístico.

El domingo, además, la red de buses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) sufrirá importantes afectaciones, sobre todo entre 9 y 14 horas. Así, en concreto, una treintena de líneas tendrán que ser desviadas o verán su recorrido limitado. Serán la D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, X2, X3, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 120, 121, 141, 150 y Barcelona Bus Turístic (rutas roja y azul).

Las autoridades recomiendan usar el Metro para ir a zonas por las que pasa la carrera. Para llegar a la línea de salida, y llegada de la carrera larga, lo mejor es ir hasta la estación de Espanya (líneas 1 y 3), mientras que para llegar a la línea de meta de la carrera corta se puede ir hasta Arc de Triomf (L1).

Por ese motivo es recomendable consultar el estado del tráfico de la ciudad para conocer las afectaciones en tiempo real. Aplicaciones como Moovit pueden ser de gran utilidad para ﻿planificar mejor los desplazamientos por la ciudad.