Calendario escolar en Cataluña 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones

El verano está llegando a su fin y, con la llegada de septiembre, se despide la temporada de descanso para dar inicio al regreso a las obligaciones laborales y escolares en toda España. Septiembre es sinónimo de «vuelta al cole», y en los hogares con estudiantes ya se comienzan a preparar los útiles escolares, desde libros hasta mochilas, para afrontar el nuevo ciclo académico y las actividades extracurriculares.

En este contexto, Cataluña ha publicado el calendario para el curso 2025-2026, que incluye no solo los días de clase, sino también su finalización. A continuación, se detallan las fechas clave que marcarán el próximo curso escolar.

¿Cuándo empiezan y terminan las clases del curso 2025/26 en Cataluña?

El Consorcio de Educación en su página web indica que el 8 de septiembre de 2025 da inicio las clases en la educación infantil (0-3 años) en escuelas rurales y guarderías de la Generalidad de Cataluña, en la educación infantil (3-6 años), en la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria y en los ciclos de formación profesional de grado básico.

El 12 de septiembre comienzan las clases en el bachillerato, en los ciclos de formación profesional de grado medio y superior, en los cursos de especialización de la formación profesional, en los itinerarios formativos específicos, en los programas de formación e inserción, en el curso de formación preparatorio para el acceso a ciclos de grado medio, en el curso de formación preparatorio para el acceso de los ciclos plásticas y diseño.

Y también apuntan que no más tarde del 15 de septiembre se da el inicio de las clases de los ciclos de grado superior de artes plásticas y diseño, los ciclos de artes escénicas, las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas profesionales de música y danza y las enseñanzas deportivas. Y no más tarde del 22 de septiembre de 2025 arrancan las clases en las enseñanzas de educación de adultos y de las escuelas oficiales de idiomas.

En cuanto al cierre del curso, el 19 de junio terminan las clases en la educación infantil (3-6 años), en la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria, en el primer curso de bachillerato y en la formación profesional de grado básico. Mientras que las actividades escolares en la educación infantil (0-3 años) en las guarderías de titularidad de la Generalidad de Cataluña finalizan el último día laborable del mes de junio. El resto de enseñanzas terminan el curso de acuerdo con su programación académica.

Vacaciones y festivos

Del 20 de diciembre de 2025 en el 7 de enero de 2026 : vacaciones de Navidad.

Del 28 de marzo en el 6 de abril de 2026 : vacaciones de Semana Santa.

Los festivos oficiales según el calendario laboral y 2 días de fiesta local.

Se establecen 4 días de libre disposición a elegir por el centro, distribuidos entre los tres trimestres.