Calçotadas frente al mar a 15 minutos de Barcelona para disfrutar como un Mamut

En un entorno todavía salvaje al que se accede desde la C-31 en la salida del antiguo camping Filipinas (Viladecans) por un camino de cañizares, se llega a la playa de la Murtra, junto al estanque del Delta del Llobregat del mismo nombre. A ... sólo 15 minutos en coche desde Barcelona se encuentra este paraje natural donde se alza un gigantesco Mamut cuyas patas sirven de puerta de entrada a un jardín invernal y a un restaurante que se ha convertido en todo un referente gastronómico para disfrutar de calçotadas.

Mamut Beach Club es el nombre del establecimiento que pertenece al grupo de restauración Lancaster y donde ya ha comenzado la temporada de calçots con una propuesta de menú que combina la autenticidad de la tradición catalana elaborada con productos de proximidad del Parque Agrario del Baix Llobregat, acompañados de suculentos arroces y carnes a la brasa. Ideales para compartir en familia o con amigos en un entorno natural único que sorprende por su proximidad a Barcelona.

El restaurante dispone de parking para clientes y de miércoles a viernes ofrece a mediodía un imbatible menú por 24,90 euros que se compone de un entrante a elegir entre una teja de calçots con salsa romesco, una torrada de berenjena asada con queso mató y miel o un cocido al estilo Mamut; y un principal también a escoger entre un arroz con alcachofa y butifarra, una parrillada de carne o un salmón al horno con cebolla caramelizada y tomates asados a las finas hierbas. De postre, también a elegir entre un sable breton con ganache de chocolate y salsa de café, una crema catalana o fruta del día. En el precio también se incluye una bebida y pan con all i oli.

Los fines de semana y festivos el menú calçotada crece para llevar a la mesa tejas de calçots ilimitados con salsa romesco, alcachofas, pan de pagés con tomate de colgar y all i oli y de plato principal a escoger entre una parrillada de carne que incluye pluma ibérica y una selección de viandas a la brasa acompañadas de judías de Santa Pasu, un arroz de mar y montaña con zamburiñas y pluma ibérica o un chuletón de medio kilo. Los postres también son a elegir entre mel i mató y brownie con helado. La bebida también se incluye en los y 44,5 euros por comensal de coste del opíparo menú.

De cara a las señaladas fiestas navideñas, el menú de Navidad y San Esteban también es a precio cerrado y extensísimo por 60 euros, y el menú de fin de año también igualmente de completo cuesta cien euros por comensal.

Todos los restaurantes del Grupo Lancaster, referente de más de 20 años de la restauración en el Baix Llobregat, cuentan con el certificado Biosphere, otorgado por la Unión Europea en reconocimiento a sus prácticas sostenibles y su respeto por el medio ambiente. Este compromiso con los productos locales no solo garantiza una experiencia de alimentación de kilómetro 0, sino que también promueve el desarrollo de la economía y la agricultura comarcal. Formado por 4 restaurantes permanentes, CBC y Embarcadero en Castelldefels, Lancaster en Gavá Platja y Mamut Beach Club en Viladecans, cuando llegan los primeros rayos del sol veraniego se incorporan los reconocidos chiringuitos La Xancla y Carita Morena en Castelldefels y El Mosquito en La playa de la Murtra de Viladecans.