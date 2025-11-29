Suscribete a
Calçotadas frente al mar a 15 minutos de Barcelona para disfrutar como un Mamut

A cien metros de la playa de la Murtra (Viladecans), el restaurante dispone de un jardín de invierno y ofrece calçots ilimitados y alcachofas del colindante Parc Agrari del Baix Llobregat

Retorno a la rutina laboral con menús ejecutivos frente al mar en CBC

La temporada de calçots ya ha comenzado y no es necesario desplazarse lejos para disfrutar de esta tradición gastronómica catalana
Juan Carlos Valero

Barcelona

En un entorno todavía salvaje al que se accede desde la C-31 en la salida del antiguo camping Filipinas (Viladecans) por un camino de cañizares, se llega a la playa de la Murtra, junto al estanque del Delta del Llobregat del mismo nombre. A ... sólo 15 minutos en coche desde Barcelona se encuentra este paraje natural donde se alza un gigantesco Mamut cuyas patas sirven de puerta de entrada a un jardín invernal y a un restaurante que se ha convertido en todo un referente gastronómico para disfrutar de calçotadas.

