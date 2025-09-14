Los Bomberos reciben 435 avisos por las fuertes lluvias en Cataluña

Bombers de la Generalitat ha recibido 435 avisos por el episodio de fuertes lluvias en Cataluña durante este fin de semana. Entre las 19 del sábado y las 10 de este domingo han atendido 129 avisos, 94 de ellos en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona), informan en un apunte en X recogido por Europa Press.

La mayoría de avisos se han recibido en la Regió Metropolitana Nord con 104 avisos, seguida de la Sud con 17, la de Girona con 5 y la Regió Centre y la de Terres de l'Ebre con 2 y 1 aviso, respectivamente, en la mayoría de casos para retirar árboles caídos.

En paralelo, el Meteocat ha activado avisos por intensidad de lluvia este domingo en las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Baix Camp (Tarragona), por precipitaciones que podrían superar los 20 litros en 30 minutos. El peligro es de nivel alto para el Baix Ebre y el Baix Camp y moderado en el caso del Montsià.

El aviso estará activo en las tres comarcas hasta el mediodía de este domingo, mientras que en el resto de Cataluña no se registran situaciones de peligro por lluvias.

Durante la madrugada de este domingo se han producido precipitaciones en el litoral sur, aunque las más intensas se han concentrado frente a la costa sin llegar a tocar tierra, según Meteocat.

Protecció Civil mantiene activo el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat), después del episodio de lluvias del sábado que ha dejado más de 100 litros por m2 en el Baix Llobregat y Vallès Oriental (Barcelona).

Ante esta situación, Protecció Civil vigila la situación en ríos y rieras, especialmente en ríos como el Llobregat o el Ripoll que han vivido un «aumento extraordinario» del caudal, informa Proetecció Civil en un comunicado.