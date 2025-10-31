Boca, el único festival diseñado por adolescentes, una alternativa a la castañada y Halloween

Los barceloneses nacidos entre 2007 y 2011 tienen este viernes la oportunidad de disfrutar de un festival que se presenta como la alternativa cultural más auténtica para la noche de Halloween. La fiesta Boca que arrancará a las 18 horas en Paral.lel, 62, ... ha sido diseñada por y para estos adolescentes que a menudo no se ven representados en la escena cultural de la ciudad y que encuentran en esta propuesta un altavoz para dar a conocer sus inquietudes y preferencias.

Impulsado por NouPOP y la Casa de la Música de Barcelona, BOCA consolida su rol como un laboratorio profesional único en su especie. El proyecto transforma a jóvenes de entre 15 y 19 años en programadores, bookers y productores, poniendo en acción sus derechos culturales y reafirmando su lugar no solo como audiencia, sino como agentes activos y creadores que pertenecen principalmente a la Generación Z, aunque los de los dos últimos años (2010 y 2011) son ya considerados como los primeros de la Generación Alfa.

La propuesta musical está integrada por estilos como el pop electrónico en catalán o el dancehall, además de Virtual Diva, That Kid y Elan, entre otros artistas que integran un cartel de lo más refrescante. En la programación destaca el proyecto de la cantautora Valèria Saurí, Ven'nus, que presentará su directo de estilo emotivo e íntimo. Nacida durante el confinamiento, su propuesta se distingue por una visión muy auténtica y original del pop indie electrónico en catalán, con una lírica que combina melancolía y optimismo, y que trata temas tan importantes para su generación como el bienestar emocional.

Por su parte, la plataforma Radar Boca introduce a Relda, una joven cantante ecuatoguineana que encenderá el escenario con una mezcla de R&B, trap, drill y jersey club, prometiendo un directo de energía contagiosa junto a sus bailarinas. El cartel se completa con los DJ sets de Ruru y DJ Kles (ganador del concurso de DJs de esta edición), figuras en ascenso en la escena de club local, además de la performance de la dance crew Vandalzz, asegurando un evento que representa todas las aristas artísticas dentro del espectro musical.

Virtual Diva es una de las artistas más rompedoras de la escena electrónica actual. Conocida por su viralidad en redes sociales, con más de medio millón de seguidores en TikTok que la respaldan, ha sabido conectar una generación entera bajo el hashtag #OpenToWork, transformando un momento de incertidumbre laboral (es bióloga de profesión) en una carrera meteórica como DJ y creadora de contenido.

Por su parte, Thatkid es una de las promesas emergentes de la escena urbana nacional. Desde 2022, ha forjado un camino propio con un sonido fresco y una fusión vibrante de trap, pluggnb y rage. El artista de Vilassar utiliza el catalán y el castellano para desarrollar su universo sonoro, creando una propuesta que habla directamente al alma de las nuevas generaciones. Por último, Elan. forma parte de la programación del Radar Boca, como una de las figuras más prometedoras del nuevo trap catalán. El proyecto de Elan Dubois es un prodigio sonoro que se mueve con fluidez entre el jazz, el plugg y la música urbana, creando un universo musical propio que ya ha explorado en sus álbumes Sentit y Despropòsit.

Boca también contará con un espacio dedicado a los acompañantes de los jóvenes: el «Aparca famílias», situado en el Club P62 (el primer piso de Paral·lel 62), ofrecerá a madres, padres y tutores un espacio tranquilo y de buen ambiente con música, donde podrán pasar el rato cómodamente mientras los jóvenes disfrutan del festival Boca.

La cita va más allá del mero entretenimiento: es un modelo de empoderamiento juvenil. A través de un programa intensivo de seis meses, el Consell Jove Boca diseña el festival desde cero, adquiriendo las habilidades necesarias para gestionar un evento de gran formato, aprendiendo por el camino de sus mentores profesionales. Esta fórmula de co-creación no solo promueve la creatividad adolescente y refuerza su participación social, sino que fomenta el uso activo de la lengua catalana como herramienta de cohesión y expresión.

El enfoque innovador de Boca ha sido reconocido con el Premio Time Out Cultura Barcelona 2024 y como finalista en los Premis Alícia 2025. Impulsado por NouPOP con la colaboración de la Casa de la Música de Barcelona, el festival cuenta con el apoyo de Paral·lel 62, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.