Bedda Madre, la teletransportación gastronómica de Castelldefels a Sicilia

Acaba de abrir el segundo restaurante de la ruta por la cocina de su país que propone el grupo Dolcevita Gusto Italiano

El ambiente supone introducirse en un parque de atracciones siciliano, donde hasta el suelo es de cerámica de Caltagirone
Juan Carlos Valero

Barcelona

Traspasar la puerta de Bedda Madre, el nuevo restaurante del grupo Dolcevita Gusto Italiano que acaba de inaugurar en la avenida de la Constitución, 89, de Castelldefels, supone teletransportarse a la mesa de una familia siciliana. Se antoja que Emmanuele Stevanato, CEO del grupo, dispone ... de la tecnología de ciencia ficción popularizada en Star Trek, porque ingresar en el luminoso Bedda Madre parece desintegrar al comensal para convertirlo en un patrón de energía y transmitirlo a Silicia, donde se rematerializa en medio de una colorida calle para disfrutar de una sinfonía de recetas mestizas propias de una isla que ha fusionado distintas culturas a lo largo de los siglos.

