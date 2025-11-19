Bargalló presenta sus aceites de primera prensada de la cosecha y nuevos envases

Olis Bargalló, empresa familiar fundada en 1875 en Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), ha presentado este miércoles a los principales restauradores de Barcelona sus primeros aceites de oliva virgen extra con unas características organolépticas extraordinarias y con unas características únicas, ya que la campaña ... 2025–2026 ha estado marcada por el calor como visible efecto del cambio climático.

El resultado de las primeras prensadas son dos monovarietales muy diferenciados: un arbequina más dulce y amable, y un picual extraordinario, potente y de aromas intensamente verdes, según el resultado de los análisis realizados por el panel de cata ofical del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat. Ambos aceites han sido presentados en el transcurso de un almuerzo en Casa Tejada, del grupo Gout Rouge del chef francès Romain Fornell, que este jueves recibe en Barcelona la Legión de Honor de su país de manos del ex primer ministro francès Manuel Valls.

Las características de los aceites de esta temporada están marcadas por las temperaturas elevadas, que han condicionado el desarrollo de la oliva y han alterado ligeramente el perfil aromático de algunas variedades. Aun así, la producción de Olis Bargalló, que ha adaptado los procesos, avanzado la cosecha y aplicado tecnología de última generación en la extracción en frío, hace que estos aceites nuevos preserven al máximo sus matices y la esencia del fruto.

Según Francesc Bargalló, CEO de la firma, «el cambio climático obliga a repensar métodos e innovar. Trabajar con precisión -añade-, controlar la temperatura y extraer en frío no es una opción: es la única manera de obtener un aceite excepcional». Una apuesta que confirma la calidad de ambos monovarietales, avalada por el Panel de Cata oficial que certifica la pureza y categoría virgen extra de los aceites.

En un momento en que se mantiene el debate sobre precios y disponibilidad, Olis Bargalló defiende la necesidad de valorar el verdadero buen aceite de oliva. «Un buen aceite puede transformar -y mejorar- completamente un plato», asegura el CEO de la compañía. Y añade: «además de sabor, además de ser un ingrediente tan nuestro, el aceite de oliva es cultura, gastronomía y salud. Tenemos que reivindicar su valor, porque detrás hay trabajo, conocimiento y un producto que no se puede banalizar».

Primer Mercado del Aceite Nuevo de Barcelona

En ese sentido, acciones como el primer Mercado del Aceite Nuevo de Barcelona que se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre, resultan a Bargalló «fundamentales para acercar el producto y la cultura oleícola al público». La firma participará en esta primera edición que tendrá lugar en la barcelonesa plaza Cataluña, junto a una cincuentena de productores de 21 comarcas catalanas que también llevarán sus aceites de oliva virgen extra de primera prensada.

El gigantesco escaparate del aceite de Barcelona se enmarca en las actividades de año en que Cataluña es Región Gastronómica Mundial, ya que el mes de noviembre se dedica a este oro líquido y a los paisajes de olivares que pueblan la geografía del Principado. Los visitantes del primer mercado del aceite podrán descubrir, probar y comprar el producto más preciado de la temporada: el primer chorro de aceite nuevo. La propuesta incluye talleres de cocina, catas guiadas, actividades gastronómicas y venta directa, con el objetivo de acercar la cultura del aceite virgen extra a la ciudadanía, dar visibilidad al sector oleícola catalán y reafirmar el valor del producto local como eje central de nuestra cocina y nuestro territorio.

Nuevo envase para restauración

También Bargalló ha estrenado Pippers, un nuevo envase de 500 ml en PET oscuro con tapón tipo biberón, diseñado para facilitar el uso diario de sus aceites más consumidos: Aceite de Oliva Suave para cocinar y Aceite de Oliva Virgen Extra para aliñar. Francesc Bargalló, responsable de la cuarta generación familiar, explica que se trata «del mismo aceite de siempre, ahora en un envase muy cómodo y práctico, ideal para foodies, jóvenes cocineros y profesionales que valoran la funcionalidad sin renunciar a la calidad». Con Pippers decimos adiós a cargar botellas grandes y a rellenar aceiteras. Cocinar y aliñar será más fácil y cómodo que nunca», añade Francesc Bargalló.

Exportación a China

Bargalló exporta alrededor del 20 por ciento de su producción a 20 países, entre los que destacan Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Polonia, Dinamarca, Sudáfrica, Colombia o Perú. Este año también ha entrado en el mercado del gran consumo en China con un pedido del gigante del e-commerce Jd.com de 100.000 litros de aceite de oliva virgen extra. Para el acuerdo, la empresa ha tenido apoyo de la agencia de competitividad Acció (Generalitat), a través de su presencia en el portal Catalonia Industry Suppliers, del servicio Catalonia Suppliers y de la Oficina Exterior de Comercio e inversiones en la capital china.