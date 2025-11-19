Suscribete a
Bargalló presenta sus aceites de primera prensada de la cosecha y nuevos envases

La firma de Castellví de Rosanes cumple 175 años de historia y estrenará sus monovarietales arbequina y picual en el primer Mercado del Aceite de Barcelona del 21 al 23 de noviembre

Francesc Bargalló, CEO de la empresa familiar Olis Bargalló, durante la presentación de los nuevos aceites junto a diversos restauradores de Barcelona
Juan Carlos Valero

Barcelona

Olis Bargalló, empresa familiar fundada en 1875 en Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), ha presentado este miércoles a los principales restauradores de Barcelona sus primeros aceites de oliva virgen extra con unas características organolépticas extraordinarias y con unas características únicas, ya que la campaña ... 2025–2026 ha estado marcada por el calor como visible efecto del cambio climático.

