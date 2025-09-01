Suscribete a
Barcino5G pide 100 actuaciones en infraestructuras barcelonesas y metropolitanas

El documento impulsado por la entidad presidida por Alberto Fernández '100 inversiones para unas infraestructuras de 10' reclama disponer de una movilidad «eficiente y social»

Más espacios seguros y mejoras en la movilidad, el plan de gobierno para la Barcelona «que no duerme»

La asociación Barcino5G ha hecho público un documento que plantea 100 actuaciones en infraestructuras barcelonesas y metropolitanas sobre movilidad, grandes infraestructuras, telecomunicaciones, servicios hidráulicos, sostenibilidad, telecomunicaciones, Nueva Economía y urbanismo, informa en un comunicado este lunes.

Su presidente, el exconcejal popular Alberto Fernández, ha defendido subsanar lo que ha calificado de carencias e improvisaciones, como «un aeropuerto sin pistas, una estación de Alta Velocidad sin trenes o un puerto sin conectividad ni accesos adecuados».

Fernández ha dicho que la capital catalana debe reforzar su conectividad con el Vallès y sumar su potencial al del conjunto del Àrea Metropolitana de Barcelona «siendo la ciudad condal el epicentro de una gran región metropolitana del sur de Europa y del Mediterráneo».

El documento '100 inversiones para unas infraestructuras de 10' reclama disponer de una movilidad «eficiente y social»; fortalecer el transporte público de proximidad con la extensión y mejora de Rodalies y de Metro, tranvía y bus en el ámbito metropolitano y urbano barcelonés, y finalizar el ferrocarril de largo recorrido de viajeros y mercancías con el Corredor Mediterráneo.

Sobre infraestructuras de telecomunicaciones, propone impulsar un Plan Director estratégico de comunicaciones y de centros de datos «en el nuevo escenario tecnológico y geopolítico», informa Ep.

