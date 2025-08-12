Una de las calles del barrio de Gracia se engalana, en 2023, para las fiestas

Barcelona refuerza el servicio de Metro de cara a las Fiestas de Gracia El suburbano funcionará entre el 15 y el 17 de agosto, un total de 67 horas desde las 5.00 horas del viernes 15 hasta las 24.00 horas del domingo 17

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha anunciado el refuerzo de sus líneas de Metro con motivo de la celebración de las Fiestas mayores del barrio de Gracia, una de las más emblemáticas y concurridas de la ciudad, que se llevarán a cabo entre los días 15 y 21 de agosto, según ha informado la compañía este martes en un comunicado.

La operadora, según ha recogido Ep, ha anunciado que el Metro funcionará ininterrumpidamente entre el 15 y el 17 de agosto, un total de 67 horas desde las 5.00 horas del viernes 15 hasta las 24.00 horas del domingo 17. Se reforzará especialmente la línea L3 (verde), aumentando las frecuencias de paso de los trenes y en las estaciones de Lesseps, Fontana y Diagonal, las más próximas al barrio de Gracia, se incrementarán servicios de personal, seguridad y limpieza.

También se verán reforzadas las estaciones de Verdaguer, en la L4 (amarilla) y L5 (azul), junto con la estación de Diagonal, aún así TMB recuerda a los viajeros de las líneas 4 y 11 (verde flojo) de Metro que planifiquen sus viajes con antelación, debido a los cortes parciales por obras en estas líneas.

Los tramos afectados, entre Verdaguer y Trinidad Nueva en la L4 y, entre Trinidad Nueva y Casa del Agua en la L11, cuentan con un servicio sustitutivo de autobuses lanzadera, además de las líneas regulares de bus D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47,114 y 116, que también acercan a Gracia.

